5 найрейтинговіших українських серіали 2026 року: глядачі від них в захваті

Фрагмент з серіалу "Підміна". Кадр з відео

Українські серіали продовжують набирати популярність, і 2026 рік уже подарував глядачам чимало гучних прем'єр. Деякі новинки місяцями обговорюють у соцмережах, вони впевнено збирають високі рейтинги та позитивні відгуки.

Якщо досі не знайшли, що подивитися ввечері, Новини.LIVE радять звернути увагу на ці п'ять серіалів.

"Підміна"

Історія починається з двох сестер-близнючок, які зовні схожі як дві краплі води, але живуть абсолютно різним життям. Катерина побудувала успішну кар'єру в Києві та звикла тримати все під контролем. Та одного дня їй доводиться поїхати за кордон до сестри Ірини, з якою вона давно втратила зв'язок.

Звичайна, на перший погляд, поїздка швидко перетворюється на справжнє випробування. Катерина залишається сама в чужій країні без документів і будь-якої можливості повернутися додому. Від цього моменту її життя змінюється назавжди.

"Тиха Нава"

Для любителів загадкових історій цей серіал може стати справжньою знахідкою. Молодий адвокат Адам приїжджає до невеликого містечка разом зі своєю нареченою. Після трагічних подій дівчина стає жертвою злочину, але місцеві правоохоронці не поспішають шукати винних.

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Не бажаючи миритися з бездіяльністю, Адам починає власне розслідування. Чим глибше він занурюється в історію містечка, тим більше дізнається про його приховане життя та людей, які роками зберігали небезпечні секрети.

"Дрібне пташеня"

Головна героїня Аліса звикла жити на повну. Робота, великі плани, стосунки та впевненість у завтрашньому дні — все це було частиною її звичного світу. Але кілька подій поспіль кардинально змінюють її життя.

Після початку повномасштабної війни жінка змушена залишити велике місто та повернутися до невеликого містечка на півдні країни. Там на неї чекають не лише нові виклики, а й несподівані відкриття про власну родину, минуле та саму себе.

"Скарби"

Віра повертається до рідного міста з надією нарешті розібратися зі спадщиною своїх батьків і повернути будинок, який опинився в руках родичів. У цей самий час до містечка приїздить Богдан — поліцейський, який давно шукає відповіді на питання про смерть свого батька.

Їхні долі випадково перетинаються, але дуже швидко стає зрозуміло, що обох об'єднує значно більше, ніж вони могли уявити.

"Белла Віта"

Віта мріє про власний весільний салон і вкладає у свою справу всі сили та заощадження. Здається, до здійснення заповітної мети залишилося зовсім трохи. Але доля підкидає несподіваний поворот.

Перед весіллям від відомого бізнесмена Владислава тікає наречена. Щоб не зірвати важливі переговори з партнерами, Віту просять зіграти роль майбутньої дружини підприємця. Спочатку це здається короткочасною послугою, але ситуація поступово виходить з-під контролю.

Раніше ми писали про те, які українські серіали можна подивитися лише за 4 серії. Такий формат підійде людям, які не люблять історії на декілька сезонів.

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