Найпопулярніші українські серіали останніх років: добірка кращих

Фрагмент з серіалу "Дрон". Кадр з відео

Українське телебачення останнім часом помітно змінилося. Якщо раніше випуски нових серіалів нагадували швидкий конвеєр, то зараз фокус змістився на якість та опрацювання сюжету. Глядач став вибагливішим, тому виробники намагаються робити історії, які хочеться обговорювати.

Новини.LIVE розповість про три проєкти, які вирізняються на загальному фоні.

"Дрон"

Це експеримент каналу НТН. В основі сюжету робота поліцейського собаки, який допомагає детективам у розслідуваннях. Формат доволі класичний для детективного жанру, в якому пес виступає як повноцінний напарник. Підійде тим, хто шукає легший контент на вечір, без драми чи складних психологічних головомок.

"Батя"

Історія про колишнього оперативника Степана Трохимовича Безбатька. Чоловік, який пройшов фронт і отримав поранення, намагається адаптуватися до цивільного життя. Проте через справу, яку веде його донька-судмедекспертка, він знову залучається до розслідувань. Основний конфлікт тут побудований на різниці поглядів між головним героєм та молодим слідчим, який до того ж є його зятем. Це спокійна детективна історія з акцентом на взаємовідносинах персонажів.

"Прикордонники"

Серіал про курсантів, які вступають до академії восени 2021 року. Сюжет базується на протиставленні безтурботного студентського життя та суворої підготовки, яку проводить їхній наставник Іван Криницький, ветеран АТО. Він розуміє, що повномасштабна війна — питання часу, тому готує молодь до реальних викликів. Стрічку створили "ДАЛІ БУДЕ ФІЛМЗ" та Inter Media Group, отримавши підтримку від Держкіно. Це серіал про те, як швидко доводиться дорослішати в умовах невизначеності.

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