Нова глава кіновсесвіту: який серіал від Marvel вийде цієї восени

Нова глава кіновсесвіту: який серіал від Marvel вийде цієї восени

Дата публікації: 15 травня 2026 12:08
Новий серіал від Marvel вийде вже восени: що відомо про прем’єру
Лого Marvel. Кадр з відео

Після фіналу "ВандаВіжен" багато фанатів Marvel так і не змогли відпустити історію Віжена. Персонаж, який упродовж кількох фільмів був не просто супергероєм, а однією з найтрагічніших фігур всесвіту Marvel, залишив багато таємниць. І схоже, у Disney це теж зрозуміли.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Variety.

Про що буде новий серіал від Marvel

Студія офіційно підтвердила, що окремий серіал про Віжена все ж очікується. Новий проєкт отримав назву "Завдання Віжена" (VisionQuest), а прем’єра запланована вже на 14 жовтня на Disney+.

До ролі повертається Пол Беттані — саме він знову зіграє андроїда, якого глядачі вперше побачили ще у "Месниках". Для багатьох це одна з головних причин чекати серіал, адже саме Беттані зробив Віжена не просто "роботом із надздібностями", а персонажем із характером, емоціями та власними внутрішніми конфліктами.

Нове шоу стане продовженням історій, які почались у "ВандаВіжен", а пізніше частково перейшли у серіал "Це все Агата". У Marvel вже називають ці три проєкти своєрідною трилогією.

Читайте також:

Цікаво й те, що в серіалі знову з’явиться Альтрон. До ролі повернеться Джеймс Спейдер, який озвучував культового лиходія у фільмі "Месники: Ера Альтрона". Для фанатів це може стати одним із найбільших сюрпризів, адже персонажа давно не показували у кіновсесвіті.

У касті також заявлені Генрі Льюїс, Джонатан Сейєр, Джеймс Д’Арсі, Орла Брейді, Емілі Гемпшир та Руарід Молліка. Подейкують, що у серіалі також можуть з’явитися Лорен Морайс і Даян Морган.

За проєкт відповідає Террі Маталас, який працював над "Зоряним шляхом: Пікар". Відомо, що серіал матиме вісім епізодів, а його події увійдуть до Шостої фази Marvel. Зйомки проходили у Великій Британії на студії Pinewood.

Поки Marvel поступово готує нову хвилю проєктів, саме "Завдання Віжена" має стати одним із найцікавіших серіалів для тих, кому бракувало більш глибокої історії про героя після "ВандаВіжен".

Раніше ми писали про те, який новий серіал з Хав'єром має вийти незабаром на Apple TV+. Це вже третя спроба екранізувати роман Джона Д. Макдональда.

Також ми повідомляли, що на Netflix цього місяця вийде чудовий детектив. Тут зібрався справжній зірковий каст.

Disney Marvel новий сериал
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
