Netflix нарешті назвав дату нового сезону "Бріджертонів": деталі сюжету

Після хвилі обговорень навколо героїнь нового сезону "Бріджертонів" Netflix нарешті підтвердив, коли глядачам чекати продовження. П’ятий сезон вийде у 2027 році, хоча точну дату стримінг поки не розкриває. Про це під час великої презентації Netflix розповіла контент-директорка платформи Бела Баджарія. Тим часом зйомки нових серій уже тривають поблизу Лондона.

Що чекати від нового сезону "Бріджертонів"

Цього разу сюжет зосередиться на Франчесці Бріджертон, яку грає Ганна Додд, та Мікаелі Стірлінг у виконанні Масалі Бадуза. Глядачі пам’ятають, що наприкінці попереднього сезону обидві героїні пережили важку втрату — смерть Джона Стірлінга. Для Франчески це була втрата чоловіка, а для Мікаели — кузена, з яким вона мала дуже близький зв’язок.

Події нової частини розгорнуться через два роки після цих подій. Франческа спробує повернутися до звичного життя і навіть замислиться про новий шлюб. Але ситуація зміниться після повернення Мікаели до Лондона. Саме тоді між героїнями почнуть виникати почуття, які повністю перевернуть їхні плани.

Відомо, що сезон буде заснований на романі "Коли він був розпусним" письменниці Джулія Квін. Щоправда, автори серіалу вирішили змінити одного з ключових персонажів книги: Майкла Стірлінга в екранізації замінить Мікаела.

Також у нових серіях з’являться нові персонажі. До акторського складу приєдналися Тега Александер, Жаклін Ботсвайн та Джемма Найт Джонс.

Схоже, новий сезон знову зробить ставку не лише на романтику, а й на складні переживання героїв після втрат, через які їм доведеться буквально вчитися жити заново.

