Netflix наконец назвал дату нового сезона "Бриджертонов": детали сюжета

Сцена из первого сезона "Бриджертоны". Кадр из видео

После волны обсуждений вокруг героинь нового сезона "Бриджертонов" Netflix наконец подтвердил, когда зрителям ждать продолжения. Пятый сезон выйдет в 2027 году, хотя точную дату стриминг пока не раскрывает. Об этом во время большой презентации Netflix рассказала контент-директор платформы Бела Баджария. Тем временем съемки новых серий уже продолжаются вблизи Лондона.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на блог Tudum.

Что ждать от нового сезона "Бриджертонов"

На этот раз сюжет сосредоточится на Франческе Бриджертон, которую играет Анна Додд, и Микаэле Стирлинг в исполнении Масали Бадуза. Зрители помнят, что в конце предыдущего сезона обе героини пережили тяжелую утрату — смерть Джона Стирлинга. Для Франчески это была потеря мужа, а для Микаэлы — кузена, с которым она имела очень близкую связь.

События новой части развернутся через два года после этих событий. Франческа попытается вернуться к привычной жизни и даже задумается о новом браке. Но ситуация изменится после возвращения Микаэлы в Лондон. Именно тогда между героинями начнут возникать чувства, которые полностью перевернут их планы.

Известно, что сезон будет основан на романе "Когда он был развратным" писательницы Джулия Куин. Правда, авторы сериала решили изменить одного из ключевых персонажей книги: Майкла Стирлинга в экранизации заменит Микаэла.

Также в новых сериях появятся новые персонажи. К актерскому составу присоединились Тега Александер, Жаклин Ботсвайн и Джемма Найт Джонс.

Похоже, новый сезон снова сделает ставку не только на романтику, но и на сложные переживания героев после потерь, из-за которых им придется буквально учиться жить заново.

