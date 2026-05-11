Головна Кіно Усі чекають на нього: новий серіал з Хав'єром Бардемом на Apple TV+

Усі чекають на нього: новий серіал з Хав'єром Бардемом на Apple TV+

Дата публікації: 11 травня 2026 19:01
Apple TV+ готує новий серіал з Хав’єром Бардемом: його чекають усі
Хав'єр Бардем в новому серіалі. Кадр з відео

Цього літа Apple TV+ готує цікаву прем'єру. Хоча платформу звикли цінувати за комедії чи фантастику, вже наступного місяця — 5 червня — відбудеться прем’єра довгоочікуваного горора. Мова про "Мис Страху" (Cape Fear), серіальну версію класичного трилера, де головні ролі дісталися неймовірному тріо: Хав'єру Бардему, Емі Адамс та Патріку Вілсону.

Новини.LIVE розповість про цей проєкт детальніше.

Цікаво, що за проєктом стоять справжні титани кіно — Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Вони виступають виконавчими продюсерами, а за сценарій і загальну атмосферу відповідає Нік Антоска. Якщо ви бачили "Акт", то знаєте, що цей хлопець вміє майстерно створювати відчуття липкого дискомфорту та тривоги.

Чому варто подивитися новий серіал "Мис Страху"

Це вже третя спроба Голлівуду переосмислити роман Джона Д. Макдональда. Ми пам'ятаємо версію 1962 року та культовий фільм Скорсезе з Де Ніро. Проте формат серіалу на 10 серій дає значно більше простору, щоб показати іншу сторону цієї історії.

Сюжет закручений навколо адвокатів Анни та Тома (Адамс і Вілсон). Їхнє спокійне життя летить шкереберть, коли на волю виходить Макс Кейді — вбивця, якого вони свого часу допомогли посадити за ґрати. Кейді у виконанні Бардема — це не просто машина для помсти, а вкрай небезпечний маніпулятор, який використовує приховані докази та судові помилки минулого як зброю проти своїх ворогів.

Чого чекати глядачам

  • Старт: 5 червня (одразу два епізоди).
  • Графік: серії виходитимуть щотижня до кінця липня.
  • Пілотну серію зняв Мортен Тільдум ("Гра в імітацію"), тож візуально це буде дуже якісна картинка.

Нік Антоска влучно підмітив, що цей серіал ідеально вписався в настрій 2026 року з його постійною невизначеністю. Це історія про те, як минуле може наздогнати будь-кого, навіть якщо ви здаєтеся собі ідеально захищеними. Судячи з першого трейлера, Apple нарешті знайшли свій ідеальний рецепт жаху, від якого стає не по собі.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
