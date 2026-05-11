Apple TV+ готовит новый сериал с Хавьером Бардемом: его ждут все

Хавьер Бардем в новом сериале. Кадр из видео

Этим летом Apple TV+ готовит интересную премьеру. Хотя платформу привыкли ценить за комедии или фантастику, уже в следующем месяце — 5 июня — состоится премьера долгожданного хоррора. Речь о "Мысе Страха" (Cape Fear), сериальной версии классического триллера, где главные роли достались невероятному трио: Хавьеру Бардему, Эми Адамс и Патрику Уилсону.

Новини.LIVE расскажет об этом проекте подробнее.

Интересно, что за проектом стоят настоящие титаны кино — Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. Они выступают исполнительными продюсерами, а за сценарий и общую атмосферу отвечает Ник Антоска. Если вы видели "Акт", то знаете, что этот парень умеет мастерски создавать ощущение липкого дискомфорта и тревоги.

Почему стоит посмотреть новый сериал "Мыс Страха"

Это уже третья попытка Голливуда переосмыслить роман Джона Д. Макдональда. Мы помним версию 1962 года и культовый фильм Скорсезе с Де Ниро. Однако формат сериала на 10 серий дает гораздо больше пространства, чтобы показать другую сторону этой истории.

Сюжет закручен вокруг адвокатов Анны и Тома (Адамс и Уилсон). Их спокойная жизнь летит кувырком, когда на свободу выходит Макс Кейди — убийца, которого они в свое время помогли посадить за решетку. Кейди в исполнении Бардема — это не просто машина для мести, а крайне опасный манипулятор, который использует скрытые доказательства и судебные ошибки прошлого как оружие против своих врагов.

Читайте также:

Чего ждать зрителям

Старт: 5 июня (сразу два эпизода).

График: серии будут выходить еженедельно до конца июля.

Пилотную серию снял Мортен Тильдум ("Игра в имитацию"), поэтому визуально это будет очень качественная картинка.

Ник Антоска метко подметил, что этот сериал идеально вписался в настроение 2026 года с его постоянной неопределенностью. Это история о том, как прошлое может настигнуть любого, даже если вы кажетесь себе идеально защищенными. Судя по первому трейлеру, Apple наконец-то нашли свой идеальный рецепт ужаса, от которого становится не по себе.

Ранее мы писали о том, какой новый детективный сериал должен выйти на Netflix. Долгожданная новинка.

Также мы сообщали, что из новенького можно посмотреть на НВО Max.