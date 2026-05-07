4 лучших новых сериала от HBO Max: подборка и описание премьер

Фрагмент из сериала "Питт". Кадр из видео

Если вы уже успели пересмотреть все сохраненные списки и не знаете, чем занять вечер пятницы, HBO Max снова приходит на помощь. Эта платформа настоящий знак качества для тех, кто любит, чтобы история не просто развлекала, а "цепляла" и держала до финальных титров.

Редакция Новини.LIVE назовет несколько свежих проектов, которые точно стоят вашего времени.

Новые сериалы от HBO Max

"Питт"

Мы привыкли к медицинским драмам, где все либо слишком романтизировано, либо излишне кроваво. "Питт" выбирает другой путь — он о Питтсбурге и людях, которые работают в "скорой". Это история о том, каково это — принимать решения за долю секунды, когда у тебя дома масса проблем, а на столе человек, чья жизнь зависит от твоего морального состояния.

"Рыцарь семи королевств"

Читайте также:

Для тех, кто скучает по атмосфере ранней "Игры престолов", этот сериал станет глотком свежего воздуха. Забудьте о масштабных войнах, ведь здесь в центре внимания рыцарь-путешественник Дункан Высокий и его маленький щитоносец Эгг. Это времена, когда Таргариены еще уверенно сидели на троне, а драконы не были сказкой. Это как старая добрая легенда о чести и дружбе, разворачивающаяся на фоне больших политических интриг.

"Задание"

Если любите классические детективные триллеры, где непонятно, кто кого переигрывает — вам сюда. В центре сюжета агент ФБР, который охотится на группу грабителей. Но главный "бонус" в том, что подозреваемый — примерный семьянин. Человек, который днем ведет обычную жизнь, а ночью проворачивает гениальные ограбления.

"Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Кинг когда-то создал идеальный материал для сериала ужасов, а HBO решило этим воспользоваться и не зря. Этот приквел ведет нас в 60-е. Мы все знаем о Клубе Неудачников, но что происходило в Дерри за десятилетия до них? Как город становился "кормильцем" для Пеннивайза?

Это не просто хоррор со скримерами, а атмосферное погружение в историю городка, где зло пропитало саму землю. Если любите разгадывать мрачные тайны прошлого — это ваш вариант.

Ранее мы писали о том, какие новые сериалы 2026 года не стоит пропускать, если хотите интересно провести время.

Также мы сообщали, почему сериал от Netflix "Неизбранные" однозначно рекомендуем к просмотру.