4 кращі нові серіали від HBO Max: добірка та опис прем'єр

Якщо ви вже встигли переглянути всі збережені списки й не знаєте, чим зайняти вечір п'ятниці, HBO Max знову приходить на допомогу. Ця платформа справжній знак якості для тих, хто любить, щоб історія не просто розважала, а "чіпляла" й тримала до фінальних титрів.

Нові серіали від HBO Max

"Пітт"

Ми звикли до медичних драм, де все або занадто романтизовано, або надміру криваво. "Пітт" обирає інший шлях — він про Піттсбург і людей, які працюють у "швидкій". Це історія про те, як воно — приймати рішення за частку секунди, коли в тебе вдома купа проблем, а на столі людина, чиє життя залежить від твого морального стану.

"Лицар сімох королівств"

Для тих, хто сумує за атмосферою ранньої "Гри престолів", цей серіал стане ковтком свіжого повітря. Забудьте про масштабні війни, адже тут у центрі уваги лицар-мандрівник Дункан Високий та його малий щитоносець Еґг. Це часи, коли Таргарієни ще впевнено сиділи на троні, а дракони не були казкою. Це як стара добра легенда про честь і дружбу, що розгортається на тлі великих політичних інтриг.

"Завдання"

Якщо любите класичні детективні трилери, де незрозуміло, хто кого переграє — вам сюди. У центрі сюжету агент ФБР, який полює на групу грабіжників. Але головний "бонус" у тому, що підозрюваний — зразковий сім’янин. Людина, яка вдень веде звичайне життя, а вночі провертає геніальні пограбування.

"Воно: Ласкаво просимо до Деррі"

Кінг колись створив ідеальний матеріал для серіалу жахів, а HBO вирішило цим скористатися і не дарма. Цей приквел веде нас у 60-ті. Ми всі знаємо про Клуб Невдах, але що відбувалося в Деррі за десятиліття до них? Як місто ставало "годувальником" для Пеннівайза?

Це не просто горор зі скримерами, а атмосферне занурення в історію містечка, де зло просякло саму землю. Якщо любите розгадувати похмурі таємниці минулого — це ваш варіант.

