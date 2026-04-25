Головна Кіно Найуспішніший мінісеріал про Чорнобильську катастрофу

Найуспішніший мінісеріал про Чорнобильську катастрофу

Дата публікації: 25 квітня 2026 15:13
Найкасовіший мінісеріал про Чорнобильську катастрофу з високим рейтингом
Сцена з серіалу "Чорнобиль". Кадр з відео

Мінісеріал "Чорнобиль" 2019 року став, без перебільшення, найгучнішою екранізацією трагедії на ЧАЕС, яку побачив світ. Його створили HBO разом зі Sky, а в основу лягли реальні свідчення очевидців — зокрема книга Чорнобильська молитва.

Редакція Новини.LIVE розповість, чому до цього серіалу така увага. 

Чому варто подивитися мінісеріал "Чорнобиль"

Історія переносить у 1986 рік у самий центр катастрофи, яка назавжди змінила уявлення про безпеку та ціну людських помилок. Тут немає вигаданого героїзму чи прикрашених подій. Навпаки в центрі подій показані люди, які опинилися всередині цієї трагедії й змушені були діяти в умовах страху, хаосу та невідомості.

Сюжет не будується навколо однієї лінії. Це скоріше мозаїка з різних історій. Історія розповідає й про людей, котрі героїчно гасили пожежу й про тих, хто навіть не розумів, з чим має справу. Також тут задіяні науковці і чиновники, які намагалися розібратися, що сталося насправді, і як це зупинити.

Окремо запам’ятовується вигаданий образ Уляни Хомюк — фізикині, яка вперто шукала причину аварії, не зважаючи на тиск системи. Борис Щербина теж в цій історії людина, що опинилася між правдою і політикою. А Валерій Легасов — той, хто, здається, розуміє масштаб трагедії краще за інших і платить за це власну ціну.

Читайте також:

Кожен із них бачить одну й ту саму подію по-різному. І саме з цих різних поглядів поступово складається цілісна картина того, що сталося на Чорнобильській АЕС.

Серіал вийшов таким сильним, що про нього ще довго усі говорили в кіноіндустрії. На IMDb він отримав рейтинг 9,4 і певний час тримався серед найкращих проєктів в історії. А кілька премій "Еммі" лише закріпили його статус.

Раніше ми писали про кращі екранізації бестселерів, що не варто пропустити. Серед них звісно ж є "Дюна" — фільм, який наробив галосу з моменту виходу.

Також Новини.LIVE повідомляли, які ще фільми за книгами високо оцінили глядачі. Вони з жанру фантастики.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
