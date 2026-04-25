Самый успешный мини-сериал о Чернобыльской катастрофе

Дата публикации 25 апреля 2026 15:13
Самый кассовый мини-сериал о Чернобыльской катастрофе с высоким рейтингом
Сцена из сериала "Чернобыль". Кадр из видео

Мини-сериал "Чернобыль" 2019 года стал, без преувеличения, самой громкой экранизацией трагедии на ЧАЭС, которую увидел мир. Его создали HBO вместе со Sky, а в основу легли реальные свидетельства очевидцев — в частности книга Чернобыльская молитва.

Редакция Новини.LIVE расскажет, почему к этому сериалу такое внимание.

Почему стоит посмотреть мини-сериал "Чернобыль"

История переносит в 1986 год в самый центр катастрофы, которая навсегда изменила представление о безопасности и цене человеческих ошибок. Здесь нет вымышленного героизма или приукрашенных событий. Наоборот в центре событий показаны люди, которые оказались внутри этой трагедии и вынуждены были действовать в условиях страха, хаоса и неизвестности.

Сюжет не строится вокруг одной линии. Это скорее мозаика из разных историй. История рассказывает и о людях, которые героически тушили пожар и о тех, кто даже не понимал, с чем имеет дело. Также здесь задействованы ученые и чиновники, которые пытались разобраться, что произошло на самом деле, и как это остановить.

Отдельно запоминается вымышленный образ Ульяны Хомюк — физика, которая упорно искала причину аварии, несмотря на давление системы. Борис Щербина тоже в этой истории человек, оказавшийся между правдой и политикой. А Валерий Легасов — тот, кто, кажется, понимает масштаб трагедии лучше других и платит за это свою цену.

Каждый из них видит одно и то же событие по-разному. И именно из этих разных взглядов постепенно складывается целостная картина того, что произошло на Чернобыльской АЭС.

Сериал получился таким сильным, что о нем еще долго все говорили в киноиндустрии. На IMDb он получил рейтинг 9,4 и некоторое время держался среди лучших проектов в истории. А несколько премий "Эмми" лишь закрепили его статус.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
