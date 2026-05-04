Найкращі серіали 2026: добірка нових проєктів із легендарними акторами Голлівуду

Ніколь Кідман в новому серіалі. Кадр з відео

Коли за справу беруться справжні легенди екрана, серіал миттєво перетворюється на головну тему для обговорення. Цього сезону в серіалах ставка зроблена не тільки на дорогі візуальні ефекти, а ще на потужну харизму та акторську майстерність, від якої неможливо відірвати погляд.

Редакція Новини.LIVE назве чотири гучні проєкти, які варто додати у свій список перегляду.

Які популярні серіали 2026 року варто подивитися

"Скарпетта"

Ніколь Кідман повертається в образі Кей Скарпетти — геніальної патологоанатомки та головного судмедексперта Вірджинії. Її робота — це холодний розрахунок, мікроскопи та докази, які ніколи не брешуть. Кей легко "читає" сліди на тілах жертв, але абсолютно губиться, коли справа доходить до власних почуттів. Сюжет закручений не лише навколо вбивств, а й навколо складних стосунків Кей із її сестрою Дороті, які у них заплутаніші за деякі кримінальні справи.

"Пам’ять убивці"

Читайте також:

Тут можна побачити харизматичного Патріка Демпсі в ролі Анджело Дойла — людини з подвійним дном. Для сусідів він звичайний продавець техніки та турботливий батько. А от в кримінальному світі він безжальний кілер, який роками виконує замовлення свого старого знайомого Датча.

Проблема приходить звідки не чекали: у Анджело починає прогресувати хвороба, що стирає пам'ять. Контролювати реальність стає дедалі важче, а коли невідомі починають полювання на його вагітну доньку, професійні навички вбивці та батьківський інстинкт зливаються в одне небезпечне ціле.

"56 днів"

Ця історія починається як типовий роман, а закінчується в поліцейському протоколі. Олівер і Кіара познайомилися в супермаркеті якраз перед початком жорсткого локдауну. Щоб не нудьгувати на самоізоляції, вони вирішують з'їхатися буквально через пару днів після знайомства.

Минає вісім тижнів і в квартирі знаходять мерця. Тіло настільки спотворене, що поліція навіть не може одразу зрозуміти, хто саме загинув. Що сталося за ці 56 днів за зачиненими дверима та яку ціну довелося заплатити за випадкове кохання — головна загадка цього трилера.

"Молодий Шерлок"

Якщо ви думали, що про Шерлока Холмса вже все сказано, цей серіал спробує вас переконати в іншому. Це історія становлення: тут Шерлок ще не той самовпевнений геній зі скрипкою, а лише зухвалий юнак, який вчиться довіряти своїй логіці. Ми побачимо його перші помилки, справжню дружбу та формування того самого легендарного методу дедукції. Чудовий варіант для тих, хто любить класичні детективи в оновленому, легшому форматі.

Раніше ми писали про те, чому варто подивитись новий фільм з Шарліз Терон. Мова про новий трилер, який вже доступний на Netflix.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в прокаті зараз український фільм "Кіллхаус". Перші враження від нього у глядачів позитивні.