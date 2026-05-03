Найпопулярніший серіал 2000-х, який пам’ятають досі

Сцена з фільму "Клон". Кадр з відео

На початку 2000-х важко було знайти людину, яка б не знала історію Жаді та Лукаса. Поки інші створювали серіали на основі стандартних сімейних розбірок, "Клон" запропонував щось зовсім нове. Це була не просто чергова бразильська "мильна опера", а справжній культурний резонанс, який у 2001 році прикував до екранів мільйони людей.

Редакція Новини.LIVE розповість про серіал "Клон" детальніше.

Чому історія Жаді та Лукаса стала легендарною

Сюжет закручений навколо заборонених почуттів. Юна Жаді, яка виросла в Бразилії, після смерті мами потрапляє у суворий світ Марокко. Там панують традиції, які для сучасної дівчини можуть здатися дикими. І саме в цей момент вона зустрічає Лукаса. Їх перша зустріч у пустелі стала початком любовної лінії, що розтягнулася на довгі двадцять років.

Але Глорія Перес, сценаристка проєкту, пішла далі звичайної мелодрами. Вона додала в сюжет наукову фантастику — клонування. Коли доктор Альбієрі від горя через втрату похресника вирішує створити його живу копію, ніхто не міг уявити, чим це закінчиться. Поява Лео (клона Лукаса) перетворила життя героїв на справжній лабіринт.

Жаді та Лукас. Кадр з відео

Для багатьох із нас "Клон" відкрив двері у невідомий світ ісламу та марокканського побуту. Хто не пам'ятає ці розкішні весілля, яскраві прикраси та легендарні танці живота у виконанні Джованни Антонеллі?

Читайте також:

Кілька фактів про серіал "Клон", які ви могли забути

Творці не пошкодували грошей і знімали частину серій безпосередньо в Марокко — у Касабланці та Фесі.

Мурілу Бенісіу довелося багато працювати, адже він грав одразу трьох персонажів: близнюків Лукаса і Діогу, а також молодого клона Лео.

Після виходу серіалу в Бразилії та Україні почався справжній бум на східні аксесуари, підводку для очей і, звісно, на вивчення арабської культури.

Ми роками чекали, коли ж Жаді та Лукас нарешті будуть разом. Їхній шлях був сповнений помилок, ревнощів Саїда та сімейних боргів. І хоча фінал розставив крапки над "і", він залишив приємний присмак ностальгії. Це історія про те, що від долі не втечеш, а копія ніколи не замінить оригіналу.

Раніше ми писали про те, які фільми 90-х та 2000-х заслуговують на найвищий рейтинг. Глядачі повертаються до перегляду цих стрічок знову і знову.

Також ми повідомляли про інші серіали 2000-х, що були і залишаються дуже популярними. Це справді культові історії.