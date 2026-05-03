Самый популярный сериал 2000-х, который помнят до сих пор

Сцена из фильма "Клон". Кадр из видео

В начале 2000-х трудно было найти человека, который бы не знал историю Жади и Лукаса. Пока другие создавали сериалы на основе стандартных семейных разборок, "Клон" предложил нечто совершенно новое. Это была не просто очередная бразильская "мыльная опера", а настоящий культурный резонанс, который в 2001 году приковал к экранам миллионы людей.

Почему история Жади и Лукаса стала легендарной

Сюжет закручен вокруг запретных чувств. Юная Жади, которая выросла в Бразилии, после смерти мамы попадает в суровый мир Марокко. Там царят традиции, которые для современной девушки покажутся дикими. И именно в этот момент она встречает Лукаса. Их первая встреча в пустыне стала началом любовной линии, растянувшейся на долгие двадцать лет.

Но Глория Перес, сценарист проекта, пошла дальше обычной мелодрамы. Она добавила в сюжет научную фантастику — клонирование. Когда доктор Альбиери от горя из-за потери крестника решает создать его живую копию, никто не мог представить, чем это закончится. Появление Лео (клона Лукаса) превратило жизнь героев в настоящий лабиринт.

Жади и Лукас. Кадр из видео

Для многих из нас "Клон" открыл двери в неизвестный мир ислама и марокканского быта. Кто не помнит эти роскошные свадьбы, яркие украшения и легендарные танцы живота в исполнении Джованны Антонелли?

Несколько фактов о сериале "Клон", которые вы могли забыть

Создатели не пожалели денег и снимали часть серий непосредственно в Марокко — в Касабланке и Фесе.

Мурилу Бенисиу пришлось много работать, ведь он играл сразу трех персонажей: близнецов Лукаса и Диогу, а также молодого клона Лео.

После выхода сериала в Бразилии и Украине начался настоящий бум на восточные аксессуары, подводку для глаз и, конечно, на изучение арабской культуры.

Мы годами ждали, когда же Жади и Лукас наконец будут вместе. Их путь был полон ошибок, ревности Саида и семейных долгов. И хотя финал расставил точки над "и", он оставил приятный привкус ностальгии. Это история о том, что от судьбы не убежишь, а копия никогда не заменит оригинала.

