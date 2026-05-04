Иконы кино: подборка новых сериалов 2026 с настоящими звездами

Дата публикации 4 мая 2026 14:48
Лучшие сериалы 2026: подборка новых проектов с легендарными актерами Голливуда
Николь Кидман в новом сериале. Кадр из видео

Когда за дело берутся настоящие легенды экрана, сериал мгновенно превращается в главную тему для обсуждения. В этом сезоне в сериалах ставка сделана не только на дорогие визуальные эффекты, а еще на мощную харизму и актерское мастерство, от которого невозможно оторвать взгляд.

Редакция Новини.LIVE назовет четыре громких проекта, которые стоит добавить в свой список просмотра.

Какие популярные сериалы 2026 года стоит посмотреть

"Скарпетта"

Николь Кидман возвращается в образе Кей Скарпетты — гениального патологоанатома и главного судмедэксперта Вирджинии. Ее работа — это холодный расчет, микроскопы и доказательства, которые никогда не лгут. Кей легко "читает" следы на телах жертв, но совершенно теряется, когда дело доходит до собственных чувств. Сюжет закручен не только вокруг убийств, но и вокруг сложных отношений Кей с ее сестрой Дороти, которые у них запутаннее некоторых уголовных дел.

"Память убийцы"

Здесь можно увидеть харизматичного Патрика Демпси в роли Анджело Дойла — человека с двойным дном. Для соседей он обычный продавец техники и заботливый отец. А вот в криминальном мире он безжалостный киллер, который годами выполняет заказы своего старого знакомого Датча.

Проблема приходит откуда не ждали: у Анджело начинает прогрессировать болезнь, стирающая память. Контролировать реальность становится все труднее, а когда неизвестные начинают охоту на его беременную дочь, профессиональные навыки убийцы и отцовский инстинкт сливаются в одно опасное целое.

"56 дней"

Эта история начинается как типичный роман, а заканчивается в полицейском протоколе. Оливер и Киара познакомились в супермаркете как раз перед началом жесткого локдауна. Чтобы не скучать на самоизоляции, они решают съехаться буквально через пару дней после знакомства.

Проходит восемь недель и в квартире находят мертвеца. Тело настолько обезображено, что полиция даже не может сразу понять, кто именно погиб. Что произошло за эти 56 дней за закрытыми дверями и какую цену пришлось заплатить за случайную любовь — главная загадка этого триллера.

"Молодой Шерлок"

Если вы думали, что о Шерлоке Холмсе уже все сказано, этот сериал попытается вас убедить в другом. Это история становления: здесь Шерлок еще не тот самоуверенный гений со скрипкой, а лишь дерзкий юноша, который учится доверять своей логике. Мы увидим его первые ошибки, настоящую дружбу и формирование того самого легендарного метода дедукции. Отличный вариант для тех, кто любит классические детективы в обновленном, более легком формате.

Ранее мы писали о том, почему стоит посмотреть новый фильм с Шарлиз Терон. Речь о новом триллере, который уже доступен на Netflix.

Также Новини.LIVE сообщали, что в прокате сейчас украинский фильм "Киллхаус". Первые впечатления от него у зрителей положительные.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Юлия Хивренко
