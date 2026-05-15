Главная Кино Новая глава киновселенной: какой сериал от Marvel выйдет этой осенью

Дата публикации 15 мая 2026 12:08
Новый сериал от Marvel выйдет уже осенью: что известно о премьере
Лого Marvel. Кадр из видео

После финала "ВандаВижен" многие фанаты Marvel так и не смогли отпустить историю Вижена. Персонаж, который на протяжении нескольких фильмов был не просто супергероем, а одной из самых трагических фигур вселенной Marvel, оставил много тайн. И похоже, в Disney это тоже поняли.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

О чем будет новый сериал от Marvel

Студия официально подтвердила, что отдельный сериал о Вижене все же ожидается. Новый проект получил название "Задание Вижена" (VisionQuest), а премьера запланирована уже на 14 октября на Disney+.

К роли возвращается Пол Беттани — именно он снова сыграет андроида, которого зрители впервые увидели еще в "Мстителях". Для многих это одна из главных причин ждать сериал, ведь именно Беттани сделал Вижена не просто "роботом со сверхспособностями", а персонажем с характером, эмоциями и собственными внутренними конфликтами.

Новое шоу станет продолжением историй, которые начались в "ВандаВижен", а позже частично перешли в сериал "Это все Агата". В Marvel уже называют эти три проекта своеобразной трилогией.

Интересно и то, что в сериале снова появится Альтрон. К роли вернется Джеймс Спейдер, который озвучивал культового злодея в фильме "Мстители: Эра Альтрона". Для фанатов это может стать одним из самых больших сюрпризов, ведь персонажа давно не показывали в киновселенной.

В касте также заявлены Генри Льюис, Джонатан Сэйер, Джеймс Д'Арси, Орла Брейди, Эмили Хэмпшир и Руарид Моллика. Поговаривают, что в сериале также могут появиться Лорен Морайс и Дайан Морган.

За проект отвечает Терри Маталас, который работал над "Звездным путем: Пикар". Известно, что сериал будет состоять из восьми эпизодов, а его события войдут в Шестую фазу Marvel. Съемки проходили в Великобритании на студии Pinewood.

Пока Marvel постепенно готовит новую волну проектов, именно "Задание Вижена" должно стать одним из самых интересных сериалов для тех, кому не хватало более глубокой истории о герое после "ВандаВижен".

Ранее мы писали о том, какой новый сериал с Хавьером должен выйти вскоре на Apple TV+. Это уже третья попытка экранизировать роман Джона Д. Макдональда.

Также мы сообщали, что на Netflix в этом месяце выйдет отличный детектив. Здесь собрался настоящий звездный каст.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
