Нові серіали травня 2026: 5 заплутаних історій для безсонних ночей

Травень влаштував кіноманам справжнє свято: вийшло багато гарних релізів. Замість того, щоб годинами гортати стрічку Netflix чи HBO в пошуках серіалу на вечір, тримайте готову добірку.

Новини.LIVE відібрали 5 свіжих серіалів цього місяця, які точно затягнуть з першої серії.

"Легенди" (з 7 травня)

Британці зняли захопливу історію про те, як на початку 90-х влада повністю провалила війну з наркоторговцями. Коли класичні методи поліції перестали працювати, митна служба зважилася на безумство. Вони зібрали команду з абсолютно звичайних, цивільних людей і закинули їх під прикриттям у найжорсткіші картелі країни. Звісно, коли аматори грають у шпигунів з реальними бандитами, все дуже швидко виходить з-під контролю.

"Каратель: Одне останнє вбивство" (з 12 травня)

Френк Касл втомився. У новому серіалі "Каратель: Одне останнє вбивство" головний герой намагається зав'язати з минулим і знайти бодай якийсь спокій у житті без постійної помсти. Але спокій триває недовго. Місто знову накриває хвиля криміналу, а минуле хапає Френка за горло і тягне назад. Коли навколо коїться безлад, Карателю доводиться згадати єдину мову, яку розуміють покидьки, — мову насильства.

"Ранчо Даттонів" (з 15 травня)

Тут у нас справжня драма про виживання. Бет і Ріп продовжують зубами триматися за свою землю, де кожен день — це війна за владу. Паралельно підростає Картер, який на власних помилках вчиться законам дикої природи. Ситуацію сильно підігріває поява нової героїні — Бьюли, через яку старі конфлікти спалахують з новою силою. Ніяких компромісів, лише холодний розрахунок і перевірка на те, скільки жорстокості може витримати людина заради своєї території.

"Берлін і Пані з горностаєм" (з 15 травня)

Для фанатів "Паперового будинку" є свіжий топ. Берлін та Даміан збирають нових людей в Іспанії заради дуже хитрого плану. Вони інсценують викрадення шедевра Да Вінчі, але сама картина їм не потрібна. Це лише привід, щоб підібратися до багатого герцога Магагі та його дружини.

"Бороуз" (з 21 травня)

Перед нами елітний, тихий і дуже доглянутий будинок престарілих, де літні люди мають спокійно відпочивати. Саме туди приїжджає Сем — чоловік із масою власних проблем. Дуже швидко він помічає, що за красивим фасадом закладу ховаються моторошні речі, а згодом стає свідком події, від якої холоне кров. Виявляється, Сем не єдиний, хто відчув неладне. Тепер компанії місцевих пенсіонерів доведеться об'єднатися, щоб просто вижити в цьому "тихому" місці.

