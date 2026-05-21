Серіал травня 2026, який можна подивитися за вихідні: про нього говорять усі

Ніколас Кейдж в новому серіалі.

Вже зовсім скоро, 27 травня, на екрани виходить один із найочікуваніших серіалів цієї весни — "Павук-Нуар" (Spider-Noir). Спільний проєкт Marvel та Amazon спочатку з’явиться на платформі MGM+, а трохи згодом стане доступним для всіх підписників Prime Video. Скільки саме епізодів отримає перший сезон, автори поки що тримають у таємниці.

Чому варто чекати на серіал "Павук-Нуар"

Атмосфера обіцяє бути властивою Нью-Йорку, 1930-х років, в епоху Великої депресії та класичних детективів. Головний герой — втомлений від життя приватний детектив Бен Рейллі. До речі, фанати коміксів пам'ятають його як клона Пітера Паркера з історій 70-х років. Тут він постає в образі похмурого месника у капелюсі та довгому плащі. Цікаво, що самого імені "Людина-павук" у серіалі не буде — героя називають просто Павуком, роблячи відсилку до культових персонажів тогочасного чтива на кшталт Тіні чи Духа.

Ніколас Кейдж зіграв головну роль в цьому серіалі. Багато хто пам'ятає, що Кейдж уже озвучував цього персонажа в мультику "Людина-павук: Навколо всесвіту", який свого часу і зробив Нуара суперпопулярним. Проте новий серіал — це окрема історія, заснована безпосередньо на першоджерелах-коміксах, і з анімаційною франшизою Sony він ніяк не пов'язаний, хоча деякі ідеї мультивсесвіту команда все ж запозичила.

Окремим квестом для творців став візуальний стиль. Співпродюсер Орен Узіель розповів, що картинку спеціально обробляли на цифровому рівні, аби досягти ефекту старого кіно. Навіть у кольоровій версії глядач бачитиме ніби розфарбовану чорно-білу стрічку з минулого століття.

Акторський склад зібрався досить цікавий: Ламорн Морріс зіграє репортера Роббі Робертсона, Карен Родрігес перевтілиться в секретарку Джанет, а Лі Джун Лі дісталася роль класичної фатальної жінки Кет Гарді. Головних поганців — гангстера Сільвермейна та Флінта Марко — зіграють Брендан Глісон і Джек Х’юстон.

За режисуру перших двох серій відповідав Гаррі Бредбір, а серед продюсерів значаться Філ Лорд і Крістофер Міллер, які точно знають толк у хороших екранізаціях.

