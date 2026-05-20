Що відомо про третій сезон "Дому дракона": все, що треба знати фанатам

Після довгого очікування HBO нарешті оголосив, коли повернеться один із найобговорюваніших серіалів останніх років — "Дім дракона". Новий сезон стартує вже 21 червня, і, схоже, цього разу творці не збираються довго розгойдувати сюжет.

Третій сезон матиме вісім епізодів і продовжить історію кривавої боротьби за владу всередині династії Таргарієнів. Події серіалу, нагадаємо, розгортаються задовго до "Гри престолів" і показують час, коли родина драконових вершників буквально знищувала сама себе.

Фінал другого сезону залишив глядачів у напруженому очікуванні. Обидві сторони конфлікту вже фактично стояли на порозі великої війни, тому нові серії, ймовірно, одразу занурять у масштабні битви та політичні удари у спину. І якщо в минулому сезоні автори більше будували атмосферу перед бурею, то тепер сама буря нарешті почнеться.

Особливо фанати чекають Битву при Глотці — одну з найвідоміших і найжорстокіших подій у всій історії "Вогню і крові" Джорджа Мартіна. Це велике морське протистояння між Веларіонами та Тріархією, яке обіцяє не лише масштабні бої на воді, а й повітряні сутички драконів. Багато хто був упевнений, що цю сцену покажуть ще наприкінці другого сезону, але її вирішили залишити на старт нових епізодів. І, чесно кажучи, це виглядає як правильне рішення — серіалу явно готують дуже гучне повернення.

До своїх ролей повернуться Емма Д’Арсі, Олівія Кук, Метт Сміт, Фаб’єн Франкель, Том Глінн-Карні, Юен Мітчелл та інші актори, які за два сезони вже стали невіддільною частиною цього похмурого світу інтриг, зрад і сімейної ненависті.

Водночас HBO уже підтвердив, що історія не затягнеться на безкінечність. Серіал завершиться на четвертому сезоні. Тож попереду — лише кілька років до фінальної розв’язки війни, яка остаточно змінить майбутнє дому Таргарієнів.

