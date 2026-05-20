Что известно о третьем сезоне "Дома дракона": все, что нужно знать фанатам

Фрагмент из сериала "Дом дракона". Кадр из видео

После долгого ожидания HBO наконец объявил, когда вернется один из самых обсуждаемых сериалов последних лет — "Дом дракона". Новый сезон стартует уже 21 июня, и, похоже, на этот раз создатели не собираются долго раскачивать сюжет.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Collider.

"Дом дракона" 3 сезон

Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов и продолжит историю кровавой борьбы за власть внутри династии Таргариенов. События сериала, напомним, разворачиваются задолго до "Игры престолов" и показывают время, когда семья драконьих всадников буквально уничтожала сама себя.

Финал второго сезона оставил зрителей в напряженном ожидании. Обе стороны конфликта уже фактически стояли на пороге большой войны, поэтому новые серии, вероятно, сразу погрузят в масштабные битвы и политические удары в спину. И если в прошлом сезоне авторы больше строили атмосферу перед бурей, то теперь сама буря наконец-то начнется.

Особенно фанаты ждут Битву при Глотке — одно из самых известных и жестоких событий во всей истории "Огня и крови" Джорджа Мартина. Это большое морское противостояние между Веларионами и Триархией, которое обещает не только масштабные бои на воде, но и воздушные схватки драконов. Многие были уверены, что эту сцену покажут еще в конце второго сезона, но ее решили оставить на старт новых эпизодов. И, честно говоря, это выглядит как правильное решение — сериалу явно готовят очень громкое возвращение.

К своим ролям вернутся Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Фабьен Франкель, Том Глинн-Карни, Юэн Митчелл и другие актеры, которые за два сезона уже стали неотъемлемой частью этого мрачного мира интриг, предательств и семейной ненависти.

При этом HBO уже подтвердил, что история не затянется на бесконечность. Сериал завершится на четвертом сезоне. Так что впереди — всего несколько лет до финальной развязки войны, которая окончательно изменит будущее дома Таргариенов.

