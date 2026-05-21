Сериал мая 2026 года, который можно посмотреть за выходные: о нем говорят все

Николас Кейдж в новом сериале.

Уже совсем скоро, 27 мая, на экраны выходит один из самых ожидаемых сериалов этой весной — Паук-Нуар (Spider-Noir). Общий проект Marvel и Amazon сначала появится на платформе MGM+, а чуть позже станет доступным для всех подписчиков Prime Video. Сколько именно эпизодов получит первый сезон, авторы пока держат в тайне.

Почему стоит ждать сериал "Паук-Нуар"

Атмосфера обещает быть присуща Нью-Йорку, 1930-х годов, в эпоху Великой депрессии и классических детективов. Главный герой — уставший от жизни частный детектив Бен Рейлли. Кстати, фанаты комиксов помнят его как клона Питера Паркера из историй 70-х годов. Здесь он предстает в образе мрачного мстителя в шляпе и длинном плаще. Интересно, что самого имени "Человек-паук" в сериале не будет — героя называют просто Пауком, делая отсылку к культовым персонажам тогдашнего чтива типа Тини или Духа.

Николас Кейдж сыграл главную роль в этом сериале. Многие помнят, что Кейдж уже озвучивал этого персонажа в мультике "Человек-паук: Вокруг вселенной", который в свое время и сделал Нуара суперпопулярным. Однако новый сериал — это отдельная история, основанная непосредственно на первоисточниках-комиксах, и с анимационной франшизой Sony он никак не связан, хотя некоторые идеи мультивселенной команда все же позаимствовала.

Отдельным квестом для творцов стал визуальный стиль. Сопродюсер Орен Узиэль рассказал, что картинку специально обрабатывали на цифровом уровне, чтобы добиться эффекта старого кино. Даже в цветной версии зритель будет видеть раскрашенную черно-белую ленту из прошлого века.

Актерский состав собрался довольно интересный: Ламорн Моррис сыграет репортера Робби Робертсона, Карен Родригес превратится в секретаршу Джанет, а Ли Джун Ли досталась роль классической роковой женщины Кэт Гарди. Главных антагонистов — гангстера Сильвермейна и Флинта Марко — сыграют Брендан Глисон и Джек Хьюстон.

За режиссуру первых двух серий отвечал Гарри Брэдбир, а среди продюсеров значатся Фил Лорд и Кристофер Миллер, точно знающие толк в хороших экранизациях.

