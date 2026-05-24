"Форсаж" у форматі серіалу: що готують творці для фанатів цієї франшизи

Сцена з фільму "Форсаж". Кадр з відео

Культова гоночна франшиза "Форсаж" перебирається на телебачення. Стримінг Peacock офіційно дав зелене світло розробці серіального спінофу. Новиною поділився головний ідеолог та зірка кіновсесвіту Він Дізель під час масштабного заходу NBCUniversal у Нью-Йорку, де він запалював на сцені разом із коміком Джиммі Феллоном.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Variety.

Що підготували для фанатів творці "Форсажу"

За словами Дізеля, ідея піти на ТБ зріла вже років десять. Творці бачили, як сильно фанати хочуть детальніших історій про улюблених героїв, яким просто не вистачає місця у форматі повнометражного кіно. Актор заінтригував глядачів заявою, що у планах Peacock аж чотири різні телепроєкти. Щоправда, інсайдери з Universal TV радять не поспішати: зараз у активній роботі лише одне конкретне шоу, а решта ідей поки що просто припадають пилом на стадії ранніх обговорень.

Сюжет майбутнього серіалу тримають у секреті, але Дізель традиційно обіцяє фірмовий масштаб і купу екшену. Команда за кадром збирається серйозна:

Сценарій та шоураннінг: Майк Деніелс (працював над "Синами анархії") та Вулф Коулман.

Майк Деніелс (працював над "Синами анархії") та Вулф Коулман. Продюсування: Сам Він Дізель, Сем Вінсент, а також ветерани франшизи Ніл Моріц та Кріс Морган.

Для "Форсажу" це не перший вихід за межі кінотеатрів. Наприклад, Netflix свого часу успішно крутив шість сезонів анімаційного серіалу "Форсаж: Шпигунські перегони".

Читайте також:

Загалом за 25 років свого існування бренд розрісся до неймовірних масштабів. Одинадцять випущених фільмів принесли студії понад 7 мільярдів доларів. До речі, ювілей першої частини, яка вийшла ще у 2001-му, цього року гучно відзначили спецпоказом на Каннському фестивалі. Що ж до фіналу великої кіноісторії, то стрічку з красномовною назвою "Fast Forever" обіцяють випустити на екрани у 2028 році. Телевізійні проєкти, схоже, мають стати містком у майбутнє франшизи після того, як Домінік Торетто та його команда закриють свій головний кінематографічний гештальт.

Раніше ми писали про те, який український серіал отримає 3 сезон, про що стало відомо по завершенню 2. Ця історія захопила мільйони глядачів.

Також ми повідомляли, що "Паперовий будинок" теж можливо матиме продовження. З'явились перші подробиці з цього приводу.