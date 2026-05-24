"Форсаж" в формате сериала: что готовят создатели для фанатов этой франшизы

Сцена из фильма "Форсаж". Кадр из видео

Культовая гоночная франшиза "Форсаж" перебирается на телевидение. Стриминг Peacock официально дал зеленый свет разработке сериального спин-оффа. Новостью поделился главный идеолог и звезда киновселенной Вин Дизель во время масштабного мероприятия NBCUniversal в Нью-Йорке, где он зажигал на сцене вместе с комиком Джимми Фэллоном.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

Что подготовили для фанатов создатели "Форсажа"

По словам Дизеля, идея пойти на ТВ зрела уже лет десять. Создатели видели, как сильно фанаты хотят более детальных историй о любимых героях, которым просто не хватает места в формате полнометражного кино. Актер заинтриговал зрителей заявлением, что в планах Peacock аж четыре разных телепроекта. Правда, инсайдеры из Universal TV советуют не спешить: сейчас в активной работе только одно конкретное шоу, а остальные идеи пока просто пылятся на стадии ранних обсуждений.

Сюжет будущего сериала держат в секрете, но Дизель традиционно обещает фирменный масштаб и кучу экшена. Команда за кадром собирается серьезная:

Сценарий и шоураннинг: Майк Дэниелс (работал над "Сынами анархии") и Вулф Коулман.

Майк Дэниелс (работал над "Сынами анархии") и Вулф Коулман. Продюсирование: Сам Вин Дизель, Сэм Винсент, а также ветераны франшизы Нил Мориц и Крис Морган.

Для "Форсажа" это не первый выход за пределы кинотеатров. Например, Netflix в свое время успешно крутил шесть сезонов анимационного сериала "Форсаж: Шпионские гонки".

Читайте также:

В целом за 25 лет своего существования бренд разросся до невероятных масштабов. Одиннадцать выпущенных фильмов принесли студии более 7 миллиардов долларов. Кстати, юбилей первой части, которая вышла еще в 2001-м, в этом году громко отметили спецпоказом на Каннском фестивале. Что касается финала большой киноистории, то ленту с красноречивым названием "Fast Forever" обещают выпустить на экраны в 2028 году. Телевизионные проекты, похоже, должны стать мостиком в будущее франшизы после того, как Доминик Торетто и его команда закроют свой главный кинематографический гештальт.

Ранее мы писали о том, какой украинский сериал получит 3 сезон, о чем стало известно по завершению 2. Эта история захватила миллионы зрителей.

Также мы сообщали, что "Бумажный дом" тоже возможно будет иметь продолжение. Появились первые подробности по этому поводу.