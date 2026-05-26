Новые сериалы мая 2026 года: 5 запутанных историй для бессонных ночей

Сцена из сериала "Берлин и Дама с горностаем". Кадр из видео

Май устроил киноманам настоящий праздник: вышло много хороших релизов. Вместо того, чтобы часами листать ленту Netflix или HBO в поисках сериала на вечер, держите готовую подборку.

Новини.LIVE отобрали 5 свежих сериалов этого месяца, которые точно затянут с первой серии.

"Легенды" (с 7 мая)

Британцы сняли увлекательную историю о том, как в начале 90-х власти полностью провалили войну с наркоторговцами. Когда классические методы полиции перестали работать, таможенная служба решилась на безумие. Они собрали команду из совершенно обычных, гражданских людей и забросили их под прикрытием в самые жесткие картели страны. Конечно, когда любители играют в шпионов с реальными бандитами, все очень быстро выходит из-под контроля.

"Каратель: Одно последнее убийство" (с 12 мая)

Фрэнк Касл устал. В новом сериале "Каратель: Одно последнее убийство" главный герой пытается завязать с прошлым и обрести хоть какое-то спокойствие в жизни без постоянной мести. Но спокойствие длится недолго. Город снова накрывает волна криминала, а прошлое хватает Фрэнка за горло и тянет назад. Когда вокруг творится беспорядок, Карателю приходится вспомнить единственный язык, который понимают отбросы, — язык насилия.

"Ранчо Даттонов" (с 15 мая)

Здесь у нас настоящая драма о выживании. Бет и Рип продолжают зубами держаться за свою землю, где каждый день — это война за власть. Параллельно подрастает Картер, который на собственных ошибках учится законам дикой природы. Ситуацию сильно подогревает появление новой героини — Бьюли, из-за которой старые конфликты вспыхивают с новой силой. Никаких компромиссов, лишь холодный расчет и проверка на то, сколько жестокости может выдержать человек ради своей территории.

Читайте также:

"Берлин и Дама с горностаем" (с 15 мая)

Для фанатов "Бумажного дома" есть свежий топ. Берлин и Дамиан собирают новых людей в Испании ради очень хитрого плана. Они инсценируют похищение шедевра Да Винчи, но сама картина им не нужна. Это лишь предлог, чтобы подобраться к богатому герцогу Магаги и его жене.

"Бороуз" (с 21 мая)

Перед нами элитный, тихий и очень ухоженный дом престарелых, где пожилые люди должны спокойно отдыхать. Именно туда приезжает Сэм — мужчина с массой собственных проблем. Очень быстро он замечает, что за красивым фасадом заведения скрываются жуткие вещи, а впоследствии становится свидетелем события, от которого стынет кровь. Оказывается, Сэм не единственный, кто почувствовал неладное. Теперь компании местных пенсионеров придется объединиться, чтобы просто выжить в этом "тихом" месте.

Ранее мы писали о том, какой новый сериал от Marvel стоит ожидать этой осенью. За основу возьмут истории, которые начались в "ВандаВижен".

Также мы сообщали, какие сериалы о путешествиях во времени можно посмотреть в свободное время. Загадочные петли времени всегда держат внимание.