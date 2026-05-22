Кращий за відгуками детективний серіал-антологія: що подивитися на HBO

Героїня серіалу "Справжній детектив" 4 сезон. Кадр з відео

Перший сезон "Справжнього детективу" сприймається як дуже життєва історія. Це не просто кіно про те, як двоє слідчих роками розплутують справу з ритуальними вбивствами. Це кіно про справжню роботу поліцейського — таку, як вона є. А головне — це історія про вміння визнати та виправити помилку.

"Справжній детектив" від НВО

Культовий перший сезон "Справжнього детективу" (2014) — це глибоке занурення в поліцейську рутину, завалену паперами, і наочний приклад того, чому внутрішні принципи поліцейського не повинні йти вроздріб із його роботою. А головне — це історія про те, як визнати й виправити власну помилку, навіть якщо на це знадобилося майже двадцять років. Старт антології був непоганим, тому усі наступні сезони глядачі вже чекали з нетерпінням.

Хоча франшизу помітно штормило, і кожен фанат проходив цей шлях по-своєму:

Другий сезон багато хто взагалі вирішив пропустити через багато негативних відгуків про слабкий сценарій та дивний сюжет.

Третій сезон спробував повернутися до витоків. Вийшло непогано, але не полишало стійке відчуття дежавю — ніби автори просто взяли й акуратно переписали перший сезон під нову копірку.

Четвертий сезон став справжніми американськими гірками. Він освіжив серіал: абсолютно нова локація, інша атмосфера, яка реально тримала в напрузі до останнього. Найбільший плюс — глядачу давали підказки, щоб була можливість думати самостійно.

Зараз антологія міцно тримає топовий рейтинг 8.9 на IMDb, і історія не закінчується. Телеканал HBO вже офіційно дав зелене світло п'ятому сезону. Керувати проєктом знову буде Ісса Лопес, яка так вдало перезапустила франшизу в "Нічній країні". Проте нову порцію похмурого детективу доведеться трохи зачекати — прем'єра планується орієнтовно на 2026–2027 роки, але кредит довіри після крайніх серій до команди тепер солідний.

