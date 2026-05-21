Які детективні серіали подивитися на Apple TV+: найкращі новинки

Сцена з фільму "Переповнена кімната". Кадр з відео

Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, аби сюжет тримав у напрузі до останньої хвилини, платформа Apple TV+ стала справжньою знахідкою для любителів заплутаних історій. Там зібралася солідна колекція якісних детективів із крутими акторами та високими оцінками від глядачів.

Новини.LIVE розповість про три серіали, які точно змусять вас поламати голову над розгадкою.

"Забраковані" (Slow Horses)

Рейтинг IMDb — 8.3

Історія крутиться навколо "Слай Гаус" — це такий собі відстійник для агентів британської контррозвідки MI5, які десь допустили серйозної помилки, але звільнити їх чомусь не можуть. Керує цим збіговиськом невдах Джексон Лемб. Чоловік він специфічний: цинічний, грубий, із жахливим характером, але водночас геніальний шпигун старої школи. Його підлеглі почуваються викинутими на узбіччя життя, проте коли з'являється реальна загроза, саме ці "списані" агенти беруться доводити великому керівництву, що їх зарано відправили на пенсію.

"Переповнена кімната" (The Crowded Room)

Рейтинг IMDb — 7.6

Сюжет переносить нас у Нью-Йорк зразка 1979 року. Після гучної стрілянини поліція швидко затримує молодого хлопця. Здавалося б, справа закрита, але за розслідування береться жінка-детектив із дуже непоганою інтуїцією та власними методами роботи. Спілкуючись із підозрюваним, вона починає бачити дивні деталі й розуміє, що затриманий — лише верхівка айсберга. Справжній ляльковод усе ще на волі, а місту загрожує нова небезпека.

"Презумпція невинуватості" (Presumed Innocent)

Рейтинг IMDb — 7.7

Тут усе зав'язано на внутрішньому конфлікті та судовій драмі. Детектив Джейкоб Бродскі опиняється в ситуації, коли треба обирати між професійним обов'язком і особистою відданістю. Під підозру у вбивстві потрапляє його колега Майкл Мерфі — людина з бездоганною репутацією, яку поважає все місто. Коли на Майкла виливається тонна бруду та суспільного осуду, Джейкоб намагається розібратися, що сталося насправді. Чим далі просувається слідство, тим більше Бродскі переконується, що докази шиті білими нитками, а за цим злочином стоять впливові люди, які хочуть просто когось посадити у в'язницю.

