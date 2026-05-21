Какие детективные сериалы посмотреть на Apple TV+: лучшие новинки

Сцена из фильма "Переполненная комната". Кадр с видео

Если вы ищете, что посмотреть вечером, чтобы сюжет держал в напряжении до последней минуты, платформа Apple TV+ стала настоящей находкой для любителей запутанных историй. Там собралась солидная коллекция качественных детективов с крутыми актерами и высокими оценками от зрителей.

Новини.LIVE расскажет о трех сериалах, которые точно заставят вас поломать голову над разгадкой.

"Забракованные" (Slow Horses)

Рейтинг IMDb — 8.3

История крутится вокруг "Слай Гаусс" — это некий отстойник для агентов британской контрразведки MI5, которые где-то допустили серьезную ошибку, но уволить их почему-то не могут. Управляет этим сборищем неудачник Джексон Лэмб. Мужчина он специфичен: циничен, груб, с ужасающим характером, но в то же время гениальный шпион старой школы. Его подчиненные чувствуют себя выброшенными на обочину жизни, однако когда появляется реальная угроза, именно эти "списанные" агенты берутся доказывать великому руководству, что рано их отправили на пенсию.

"Переполненная комната" (The Crowded Room)

Рейтинг IMDb — 7.6

Сюжет переносит нас в Нью-Йорк образца 1979 года. После громкой стрельбы полиция быстро задерживает молодого парня. Казалось бы, дело закрыто, но за расследование берется женщина-детектив с очень хорошей интуицией и собственными методами работы. Общаясь с подозреваемым, он начинает видеть странные детали и понимает, что задержанный — только верхушка айсберга. Настоящий кукловод все еще на свободе, а городу угрожает новая опасность.

"Презумпция невиновности" (Presumed Innocent)

Рейтинг IMDb — 7.7

Детектив Джейкоб Бродски оказывается в ситуации, когда нужно выбирать между профессиональной обязанностью и личной преданностью. Под подозрение в убийстве попадает его коллега Майкл Мерфи — человек с безупречной репутацией, которого уважает весь город. Когда на Майкла выливается тонна грязи и общественного порицания, Джейкоб пытается разобраться, что произошло на самом деле. Чем дальше продвигается следствие, тем больше Бродски убеждается, что доказательства шиты белыми нитями, а за этим преступлением стоят влиятельные люди, желающие просто посадить кого-то в тюрьму.

