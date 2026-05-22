Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Идеальный детективный сериал на HBO, который заставит забыть о сне

Идеальный детективный сериал на HBO, который заставит забыть о сне

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 17:27
Лучший по отзывам детективный сериал-антология: что посмотреть на HBO
Героиня сериала "Настоящий детектив" 4 сезон. Кадр из видео

Первый сезон "Настоящего детектива" воспринимается как очень жизненная история. Это не просто кино о том, как двое следователей годами распутывают дело с ритуальными убийствами. Это кино показывает настоящую работу полицейского — такую, как она есть. А главное — это история об умении признать и исправить ошибку.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

"Настоящий детектив" от НВО

Культовый первый сезон "Настоящего детектива" (2014) — это глубокое погружение в полицейскую рутину, заваленную бумагами, и наглядный пример того, почему внутренние принципы полицейского не должны идти вразрез с его работой. А главное — это история о том, как признать и исправить собственную ошибку, даже если на это понадобилось почти двадцать лет. Старт антологии был неплохим, поэтому все последующие сезоны зрители уже ждали с нетерпением.

Хотя франшизу заметно штормило, и каждый фанат проходил этот путь по-своему:

  • Второй сезон многие вообще решили пропустить из-за массы негативных отзывов о слабом сценарии и странном сюжете.
  • Третий сезон попытался вернуться к истокам. Получилось неплохо, но не покидало стойкое ощущение дежавю — будто авторы просто взяли и аккуратно переписали первый сезон под новую копирку.
  • Четвертый сезон стал настоящими американскими горками. Он освежил сериал: совершенно новая локация, другая атмосфера, которая реально держала в напряжении до последнего. Самый большой плюс — зрителю давали подсказки, чтобы была возможность думать самостоятельно.

Сейчас антология крепко держит топовый рейтинг 8.9 на IMDb, и история не заканчивается. Телеканал HBO уже официально дал зеленый свет пятому сезону. Руководить проектом снова будет Исса Лопес, которая так удачно перезапустила франшизу в "Ночной стране". Тем не менее новую порцию мрачного детектива придется немного подождать — премьера планируется ориентировочно на 2026-2027 годы, но кредит доверия после крайних серий к команде теперь солидный.

Читайте также:

Ранее мы писали о лучших детективных сериалах на Apple TV+, которые могут стать культовыми. Отобрали для вас 4 истории.

Также мы сообщали, какой детективный сериал на Netflix может вам понравиться. Британская новинка с довольно оригинальным сюжетом.

детективные сериалы лучшие сериалы НВО
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации