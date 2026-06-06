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Главная Кино Не только "Поймать Кайдаша": самые успешные украинские сериалы

Не только "Поймать Кайдаша": самые успешные украинские сериалы

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 04:49
Самые популярные украинские сериалы последних лет: подборка лучших
Фрагмент из сериала "Дрон". Кадр из видео

Украинское телевидение в последнее время заметно изменилось. Если раньше выпуски новых сериалов напоминали быстрый конвейер, то сейчас фокус сместился на качество и проработку сюжета. Зритель стал более требовательным, поэтому производители стараются делать истории, которые хочется обсуждать.

Новини.LIVE расскажет о трех проектах, которые выделяются на общем фоне.

"Дрон"

Это эксперимент канала НТН. В основе сюжета работа полицейской собаки, которая помогает детективам в расследованиях. Формат довольно классический для детективного жанра, в котором пес выступает как полноценный напарник. Подойдет тем, кто ищет легкий контент на вечер, без драмы или сложных психологических головоломок.

"Батя"

История о бывшем оперативнике Степане Трофимовиче Безбатько. Мужчина, который прошел фронт и получил ранение, пытается адаптироваться к гражданской жизни. Однако из-за дела, которое ведет его дочь-судмедэксперт, он снова привлекается к расследованиям. Основной конфликт здесь построен на разнице взглядов между главным героем и молодым следователем, который к тому же является его зятем. Это спокойная детективная история с акцентом на взаимоотношениях персонажей.

"Пограничники"

Сериал о курсантах, которые поступают в академию осенью 2021 года. Сюжет базируется на противопоставлении беззаботной студенческой жизни и строгой подготовки, которую проводит их наставник Иван Криницкий, ветеран АТО. Он понимает, что полномасштабная война — вопрос времени, поэтому готовит молодежь к реальным вызовам. Ленту создали "ДАЛІ БУДЕ ФІЛМЗ" и Inter Media Group, получив поддержку от Госкино. Это сериал о том, как быстро приходится взрослеть в условиях неопределенности.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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