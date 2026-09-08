Нові українські серіали, про які варто знати: 2 цікаві історії

Фрагмент з серіалу "Мій новий берег". Фото: скриншот з відео

Українські серіали цього року не обмежилися продовженнями відомих історій. На екрани вийшли й нові проєкти з детективними сюжетами, драмами та героями, яких зіграли вже відомі багатьом актори. Цілком можливо, що ці дві прем’єри могли залишитися поза вашою увагою.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Реклама

"Відважна дівчина"

Євгенії Марчук 25 років, і вона працює оперативницею у київській поліції. Під час одного із затримань дівчина припускається помилки. Керівництво вважає, що вона перевищила свої повноваження. Але замість покарання Євгенія отримує незвичайне завдання. За дорученням високопосадовця МВС вона їде до Одеси та починає працювати під прикриттям. Там поліцейська має вийти на слід угруповання, яке продає викрадені коштовності.

Розслідування приводить її до кола заможних колекціонерів. За зовні спокійним життям цих людей ховається чимало секретів. Євгенії доведеться з’ясувати, хто з них пов’язаний із контрабандою, і не видати себе.

"Мій новий берег"

25-річна Галина професійно займається танцями на пілоні. Вона навіть стала чемпіонкою міста, але заробляє на життя виступами в нічному клубі для чоловіків. Дівчина не надто задоволена своїм життям, проте не бачить простого способу все змінити.

Читайте також:

Ситуація різко змінюється після смерті її тітки. Галина дізнається, що успадкувала будинок у курортному місті Лазурний Порт. Вона вирішує не відмовлятися від такої можливості, залишає старе життя та переїжджає на узбережжя. На новому місці Галина хоче відкрити власний готель. Тепер їй доведеться не лише облаштувати бізнес, а й звикнути до зовсім іншого життя.

Раніше ми писали про те, що "Спіймати Кайдаша" — не єдиний український серіал, який привернув увагу глядачів. Серед вдалих проєктів останніх років є детективи, драми та незвичні історії, які свого часу стали помітними на українському телебаченні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Леся Нікітюк отримала головну роль у новому українському фільмі "Два Різдва, одна Леся". Святкову стрічку знімають Starlight Production та Новий канал, а прем’єру запланували до різдвяного періоду.