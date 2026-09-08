3 романтических фильма от Netflix: необычные истории о людях, которые и не собирались влюбляться

Фрагмент из фильма "Любовь с первого взгляда". Фото: скриншот из видео

Для особенного вечера и создания романтического настроения подойдут фильмы о любви, в которых герои даже и не думают о начале новых отношений. На Netflix есть несколько таких романтических историй — от комедии о двух ассистентах до брака по расчету и случайного знакомства в самолете.

Редакция Новини.LIVE расскажет о трех фильмах, которые нужно смотреть, когда хочется немного романтики.

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"Ловушка для боссов" (Set It Up, 2018)

Харпер и Чарли работают ассистентами двух руководителей, которые требуют от них буквально всего: срочных поручений, работы до поздней ночи и постоянной готовности быть на связи. Однажды молодые люди решают, что лучший способ обрести хотя бы немного личной жизни — познакомить своих боссов. План кажется беспроигрышным: начальники будут заняты друг другом, а они наконец-то смогут вздохнуть свободно.

Но романтический заговор быстро выходит из-под контроля. Пока Харпер и Чарли пытаются организовать свидание для своих руководителей, сами проводят все больше времени вместе. А чтобы узнать, чем все это закончится, нужно посмотреть этот фильм.

"Пурпурные сердца" (Purple Hearts, 2022)

Кэсси нужны деньги на лечение, а Люк, морпех, собирается на службу. Они почти ничего не знают друг о друге, но соглашаются на фиктивный брак, который должен помочь обоим решить личные проблемы. На бумаге все просто: они играют роль супругов, а после окончания службы каждый возвращается к своей жизни.

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Но обстоятельства заставляют их провести вместе гораздо больше времени, чем они планировали. "Пурпурные сердца" подойдут тем, кто любит романтические истории с драматической составляющей и героями, чьи отношения начинаются с весьма сомнительной идеи.

"Любовь с первого взгляда" (Love at First Sight, 2023)

Хэдли опаздывает на самолет из Лондона в Нью-Йорк, но именно эта неудача меняет ее планы. В аэропорту она знакомится с Оливером, и уже во время полета между ними возникает симпатия. Они разговаривают, шутят и проводят вместе несколько часов, зная, что после приземления, скорее всего, больше никогда не увидятся.

Именно на этой случайной встрече и построен фильм. Хэдли и Оливер теряют друг друга в аэропорту, а дальше история превращается в череду совпадений и попыток судьбы вновь свести двух людей. Этот вариант точно подойдет для осеннего вечера.

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