5 самых трагических историй любви в кино, которые разбивают сердце

Фрагмент из фильма "Ла-Ла Ленд". Кадр из видео

Некоторые фильмы оставляют после себя не просто приятное впечатление на вечер, а настоящий эмоциональный шлейф, который тянется днями, а то и годами. Чаще всего это истории о любви, где вместо классического счастливого конца герои сталкиваются с суровой реальностью и фатальными ошибками.

Новини.LIVE выделил пять сильных кинолент, которые показывают любовь такой как она есть.

"Вечное сияние чистого разума" (2004)

Что делать, когда отношения рушатся, а боль от разрыва становится невыносимой? Герои этого фильма, Джоэл и Клементина, решают проблему радикально — обращаются к технологиям, чтобы просто вычеркнуть друг друга из памяти. Но человеческое сердце оказывается сложнее компьютерных программ. Когда процесс удаления уже запущен, Джоэл вдруг осознает, что даже самые тяжелые моменты с любимым человеком для него дороже пустоты в сердце. Зритель вместе с ним погружается в причудливый, похожий на сон мир его подсознания, где он отчаянно пытается спрятать Клементину от стирания.

Это невероятно глубокая и визуально оригинальная история о том, что настоящую связь между людьми невозможно уничтожить никакими инструментами.

"Титаник" (1997)

Сколько бы лет ни прошло с релиза, масштабный шедевр Джеймса Камерона до сих пор цепляет за живое. История Джек и Роуз — это классический сюжет о двух противоположностях. Она — девушка из высшего света, задыхающаяся в золотой клетке и бегстве от навязанного брака. Он — бедный, но абсолютно свободный художник, который показывает ей, что такое настоящая жизнь и искренние эмоции.

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Их яркий, стремительный роман вспыхивает на фоне роскоши легендарного лайнера. И именно этот контраст между страстной любовью и неотвратимой катастрофой, которая ждет корабль впереди, делает финал настолько болезненным и незабываемым.

"Искупление" (2007)

Здесь в центре сюжета молодые влюбленные Робби и Сесилия, чье счастливое будущее рушится в один момент из-за нелепой фантазии и ложного свидетельства подростка.

Фильм, снятый по известному роману Йена Макьюэна, держит в напряжении с первых минут. Режиссер Джо Райт создал удивительную атмосферу, но самое сильное здесь — финал. Он настолько неожиданный и пронзительный, что заставляет полностью переосмыслить все, что вы видели на экране в течение двух часов.

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Мюзикл Дамьена Шазелла поначалу кажется яркой сказкой, но на самом деле это очень взрослая и реалистичная драма о выборе. Джазмен-фанат Себастиан и амбициозная актриса Мия встречаются в Лос-Анджелесе, когда оба едва сводят концы с концами и ищут свой путь в жизни.

Они влюбляются, проходят сквозь неудачи и вдохновляют друг друга идти за мечтой. Однако успех часто требует жертв. Когда карьера обоих начинает идти вверх, оказывается, что совмещать большую сцену и личную жизнь — задача почти невозможная. Это кино не об измене, а о том, как взросление и собственные амбиции меняют траекторию нашей жизни, оставляя лишь светлую грусть по тому, что могло бы быть.

"Виноваты звезды" (2014)

Подростковая мелодрама, которая заставляет плакать даже самых больших циников. Хейзел всего 16, но она уже знает, что такое ежедневная борьба за жизнь из-за тяжелой болезни. Она смотрит на мир с иронией и старается не сближаться с людьми, чтобы никому не причинить боль своей вероятной потерей.

Все меняется, когда в группе поддержки она встречает Огастуса. Его оптимизм, искренность и энергия заставляют девушку открыться. Это история о короткой, но невероятно яркой любви.

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