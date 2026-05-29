Экранизации бестселлеров: 5 лучших фильмов по мотивам книг

Фрагмент из фильма "Граф Монте-Кристо". Кадр из видео

Книги дарят нам воображение, а кино — возможность увидеть целые миры собственными глазами. Когда талантливые режиссеры берутся за сильную литературную основу, рождаются настоящие шедевры.

Новини.LIVE расскажет о пяти крутых современных фильмах, которые смогли не просто скопировать сюжеты известных романов, а превратить их в невероятное зрелище.

"Дюна" (Части 1 и 2)

Рейтинг — IMDb: 8.0

Роман Фрэнка Герберта долго считали проклятым для экранизаций. Книга настолько масштабная и сложная, что первые попытки переноса на экран проваливались. Но Дени Вильнев смог это сделать. Он разбил историю на два фильма, благодаря чему пустынный мир Арракиса получил время для раскрытия. Это история о Поле Атриде, который из растерянного юноши превращается в могущественного лидера фременов. Борьба за ценный ресурс вселенной — "пряности" — здесь выглядит настолько эпично, что от экрана невозможно оторваться.

"Граф Монте-Кристо" (2024)

Рейтинг — IMDb: 7.6

Французы снова доказывают, что умеют экранизировать собственную классику. После успеха "Трех мушкетеров" та же команда сняла новую версию легендарной истории об Эдмоне Дантесе. Забудьте о легких приключениях — это мрачная и глубокая психологическая драма. Пьер Нине великолепно передал образ человека, которого за многие годы заключения в замке Иф лишили всего человеческого, оставив лишь одно стремление — изощренную и холодную месть.

"Прибытие" (2016)

Рейтинг — IMDb: 7.9

В основе этого умного фантастического триллера лежит повесть Теда Чана "История твоей жизни". Когда на Землю спускаются 12 загадочных инопланетных объектов, человечество оказывается на грани паники. Вместо военных на первый план выходит лингвистка Луиза Бэнкс, которая пытается найти общий язык с пришельцами. Фильм в свое время даже был отмечен на "Оскаре".

"Чудо" (2017)

Рейтинг — IMDb: 7.9

Душевная семейная драма по книге Ракель Паласио. Главный герой — маленький Огги, который из-за редкой генетической болезни перенес почти три десятка операций на лице. Теперь ему предстоит впервые пойти в обычную школу. Это очень искренняя история о том, как важно оставаться собой, искать настоящих друзей и не бояться мира, даже если он кажется враждебным. Экранизация получилась максимально близкой к первоисточнику.

"Легенда Хью Гласса" (2015)

Рейтинг — IMDb: 8.0

Тот самый фильм, который наконец-то принес Леонардо Ди Каприо его залуженный "Оскар". Снятая по роману Майкла Панке, лента переносит нас в дикие, заснеженные леса Дикого Запада. Раненый охотник, которого предали и оставили умирать собственные товарищи, бросает вызов первобытной природе, чтобы выжить и отомстить. Визуальный ряд и суровая атмосфера зимы здесь переданы настолько сильно, что во время просмотра становится холодно физически.

