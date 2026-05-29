Екранізації бестселерів: 5 кращих фільмів за мотивами книг

Фрагмент з фільму "Граф Монте-Крісто". Кадр з відео

Книжки дарують нам уяву, а кіно — можливість побачити цілі світи на власні очі. Коли талановиті режисери беруться за сильну літературну основу, народжуються справжні шедеври.

Новини.LIVE розповість про п’ять крутих сучасних фільмів, які змогли не просто скопіювати сюжети відомих романів, а перетворити їх на неймовірне видовище.

"Дюна" (Частини 1 та 2)

Рейтинг — IMDb: 8.0

Роман Френка Герберта довго вважали проклятим для екранізацій. Книга настільки масштабна і складна, що перші спроби переносу на екран провалювалися. Але Дені Вільньов зміг це зробити. Він розбив історію на два фільми, завдяки чому пустельний світ Арракіса отримав час для розкриття. Це історія про Пола Атріда, який з розгубленого юнака перетворюється на могутнього лідера фременів. Боротьба за цінний ресурс всесвіту — "прянощі" — тут має настільки епічний вигляд, що від екрана неможливо відірватися.

"Граф Монте-Крісто" (2024)

Рейтинг — IMDb: 7.6

Французи знову доводять, що вміють екранізувати власну класику. Після успіху "Трьох мушкетерів" та сама команда зняла нову версію легендарної історії про Едмона Дантеса. Забудьте про легкі пригоди — це похмура і глибока психологічна драма. П’єр Ніне чудово передав образ людини, яку за багато років ув'язнення в замку Іф позбавили всього людського, залишивши лише одне прагнення — витончену і холодну помсту.

"Прибуття" (2016)

Рейтинг — IMDb: 7.9

В основі цього розумного фантастичного трилера лежить повість Теда Чана "Історія твого життя". Коли на Землю спускаються 12 загадкових інопланетних об'єктів, людство опиняється на межі паніки. Замість військових на перший план виходить лінгвістка Луїза Бенкс, яка намагається знайти спільну мову з прибульцями. Фільм свого часу навіть був відзначений на "Оскарі".

"Диво" (2017)

Рейтинг — IMDb: 7.9

Душевна сімейна драма за книгою Ракель Паласіо. Головний герой — маленький Оггі, який через рідкісну генетичну хворобу переніс майже три десятки операцій на обличчі. Тепер йому треба вперше піти у звичайну школу. Це дуже щира історія про те, як важливо залишатися собою, шукати справжніх друзів та не боятися світу, навіть якщо він здається ворожим. Екранізація вийшла максимально близькою до першоджерела.

"Легенда Г’ю Гласса" (2015)

Рейтинг — IMDb: 8.0

Той самий фільм, який нарешті приніс Леонардо Ді Капріо його залужений "Оскар". Знята за романом Майкла Панке, стрічка переносить нас у дикі, засніжені ліси Дикого Заходу. Поранений мисливець, якого зрадили та залишили помирати власні товариші, кидає виклик первісній природі, щоб вижити й помститися. Візуальний ряд і сувора атмосфера зими тут передані настільки сильно, що під час перегляду стає холодно фізично.

