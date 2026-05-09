Найдовший серіал в історії кіно: назва та кількість серій

Коли ми говоримо про "серіали-довгожителі", у пам'яті зазвичай виринають якісь "Друзі" чи "Надприродне" сезонів на п’ятнадцять. Ну, максимум — культові "Сімпсони", які крутяться на екранах уже цілу вічність. Але в історії телебачення є один серіал, масштаби якого вражають.

Він пережив Велику депресію, Другу світову війну, появу кольорового телебачення та зародження інтернету. Мова йде про легендарну американську драму "Дороговказне світло" — абсолютного рекордсмена, який виходив в ефір упродовж 72 років.

Який серіал є найдовшим

Усе почалося в далекому січні 1937 року. Тоді люди ще не збиралися вечорами біля телевізорів, бо їх просто не було в кожній хаті. Історії слухали по радіо. "Дороговказне світло" стартувало як щоденне радіошоу, під яке американські господині поралися на кухні.

Проєкт виявився настільки живучим, що легко адаптувався до технологічного прогресу:

15 років він існував виключно в аудіоформаті.

4 роки творці примудрялися випускати серії паралельно і на радіо, і на ТБ.

53 роки історія жила на телебаченні, перетворившись на класичну мильну оперу.

Коли у 2009 році канал CBS нарешті закрив шоу через падіння рейтингів (глядач банально втомився, та й формат класичного ТБ почав програвати інтернету), фінальна цифра вразила світ. Творці відзняли 18 262 серії.

Якщо ви раптом вирішите влаштувати собі марафон і подивитися цей серіал від початку до кінця без перерв на сон, їжу та роботу, вам знадобиться майже 170 днів. Це понад 236 тисяч хвилин чистого екранного часу.

Звісно, "Дороговказне світло" — випадок унікальний, але на телебаченні є й інші марафонці, які відмовляються йти на пенсію. Сьогодні на слуху інші ветерани ефіру:

"Сімпсони" — головний сатиричний анімаційний серіал світу, який став пророчим для багатьох подій сучасності.

"Вулиця Сезам" — легендарна освітня програма, на якій виросло не одне покоління дітей по всьому світу.

"Закон і порядок" — класика детективного жанру, що тримає в напрузі вже тридцять років.

"Бабине літо" — британський комедійний шедевр, який дивував своєю затишною атмосферою та гумором упродовж майже сорока років.

І все ж, рекорд у 72 роки ефіру навряд чи комусь вдасться побити найближчим часом. Сучасний глядач надто швидко перемикає увагу, а платформи на кшталт Netflix привчили нас дивитися сезони за вихідні. Тим ціннішою здається епоха, коли одна історія могла супроводжувати людину від дитинства і до глибокої старості.

