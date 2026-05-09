Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Транслировали десятки лет: самый длинный сериал в истории кино

Транслировали десятки лет: самый длинный сериал в истории кино

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 12:56
Самый длинный сериал в истории кино: название и количество серий
Девушки увлеченно смотрят кино. Фото: magnific

Когда мы говорим о "сериалах-долгожителях", в памяти обычно всплывают какие-то "Друзья" или "Сверхъестественное" сезонов на пятнадцать. Ну, максимум — культовые "Симпсоны", которые крутятся на экранах уже целую вечность. Но в истории телевидения есть один сериал, масштабы которого поражают.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом громком проекте подробнее.

Он пережил Великую депрессию, Вторую мировую войну, появление цветного телевидения и зарождение интернета. Речь идет о легендарной американской драме "Путеводный свет " — абсолютном рекордсмене, который выходил в эфир в течение 72 лет.

Какой сериал является самым длинным

Все началось в далеком январе 1937 года. Тогда люди еще не собирались по вечерам у телевизоров, потому что их просто не было в каждом доме. Истории слушали по радио. "Путеводный свет" стартовал как ежедневное радиошоу, под которое американские хозяйки возились на кухне.

Проект оказался настолько живучим, что легко адаптировался к технологическому прогрессу:

Читайте также:
  • 15 лет он существовал исключительно в аудиоформате.
  • 4 года создатели умудрялись выпускать серии параллельно и на радио, и на ТВ.
  • 53 года история жила на телевидении, превратившись в классическую мыльную оперу.

Когда в 2009 году канал CBS наконец закрыл шоу из-за падения рейтингов (зритель банально устал, да и формат классического ТВ начал проигрывать интернету), финальная цифра поразила мир. Создатели отсняли 18 262 серии.

Если вы вдруг решите устроить себе марафон и посмотреть этот сериал от начала до конца без перерывов на сон, еду и работу, вам понадобится почти 170 дней. Это более 236 тысяч минут чистого экранного времени.

Конечно, "Путеводный свет" — случай уникальный, но на телевидении есть и другие марафонцы, которые отказываются уходить на пенсию. Сегодня на слуху другие ветераны эфира:

  • "Симпсоны" — главный сатирический анимационный сериал мира, который стал пророческим для многих событий современности.
  • "Улица Сезам" — легендарная образовательная программа, на которой выросло не одно поколение детей по всему миру.
  • "Закон и порядок" — классика детективного жанра, держащая в напряжении уже тридцать лет.
  • "Бабье лето" — британский комедийный шедевр, который удивлял своей уютной атмосферой и юмором на протяжении почти сорока лет.

И все же, рекорд в 72 года эфира вряд ли кому-то удастся побить в ближайшее время. Современный зритель слишком быстро переключает внимание, а платформы вроде Netflix приучили нас смотреть сезоны за выходные. Тем ценнее кажется эпоха, когда одна история могла сопровождать человека от детства и до глубокой старости.

Ранее мы писали о том, какие сериалы можно назвать культовыми. У них миллионная аудитория.

Также мы сообщали, какие сериалы понравятся фанатам "Бриджертонов". Затягивают не хуже и с первых минут.

кино рекорд культовые сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации