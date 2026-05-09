Самый длинный сериал в истории кино: название и количество серий

Девушки увлеченно смотрят кино.

Когда мы говорим о "сериалах-долгожителях", в памяти обычно всплывают какие-то "Друзья" или "Сверхъестественное" сезонов на пятнадцать. Ну, максимум — культовые "Симпсоны", которые крутятся на экранах уже целую вечность. Но в истории телевидения есть один сериал, масштабы которого поражают.

Он пережил Великую депрессию, Вторую мировую войну, появление цветного телевидения и зарождение интернета. Речь идет о легендарной американской драме "Путеводный свет " — абсолютном рекордсмене, который выходил в эфир в течение 72 лет.

Какой сериал является самым длинным

Все началось в далеком январе 1937 года. Тогда люди еще не собирались по вечерам у телевизоров, потому что их просто не было в каждом доме. Истории слушали по радио. "Путеводный свет" стартовал как ежедневное радиошоу, под которое американские хозяйки возились на кухне.

Проект оказался настолько живучим, что легко адаптировался к технологическому прогрессу:

он существовал исключительно в аудиоформате. 4 года создатели умудрялись выпускать серии параллельно и на радио, и на ТВ.

создатели умудрялись выпускать серии параллельно и на радио, и на ТВ. 53 года история жила на телевидении, превратившись в классическую мыльную оперу.

Когда в 2009 году канал CBS наконец закрыл шоу из-за падения рейтингов (зритель банально устал, да и формат классического ТВ начал проигрывать интернету), финальная цифра поразила мир. Создатели отсняли 18 262 серии.

Если вы вдруг решите устроить себе марафон и посмотреть этот сериал от начала до конца без перерывов на сон, еду и работу, вам понадобится почти 170 дней. Это более 236 тысяч минут чистого экранного времени.

Конечно, "Путеводный свет" — случай уникальный, но на телевидении есть и другие марафонцы, которые отказываются уходить на пенсию. Сегодня на слуху другие ветераны эфира:

"Симпсоны" — главный сатирический анимационный сериал мира, который стал пророческим для многих событий современности.

"Улица Сезам" — легендарная образовательная программа, на которой выросло не одно поколение детей по всему миру.

"Закон и порядок" — классика детективного жанра, держащая в напряжении уже тридцать лет.

"Бабье лето" — британский комедийный шедевр, который удивлял своей уютной атмосферой и юмором на протяжении почти сорока лет.

И все же, рекорд в 72 года эфира вряд ли кому-то удастся побить в ближайшее время. Современный зритель слишком быстро переключает внимание, а платформы вроде Netflix приучили нас смотреть сезоны за выходные. Тем ценнее кажется эпоха, когда одна история могла сопровождать человека от детства и до глубокой старости.

