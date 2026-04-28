Лучшие сериалы для фанатов "Отчаянных домохозяек": затягивают сразу

Сериалы о жизни в тихих пригородах, где внешняя идиллия часто скрывает сложные человеческие истории, давно стали отдельным жанром. Если история жительниц Вистерия Лейн вам понравилась, то стоит обратить внимание на проекты, которые имеют похожую эмоциональную атмосферу.

Сериалы, похожие на "Отчаянных домохозяек"

"Коварные горничные"

Сюжет разворачивается в элитном районе Беверли-Хиллз. Главные героини — четыре подруги, которые работают горничными у местных богачей. Их рутина прерывается трагедией: их коллегу убивают прямо во время шумной вечеринки.

Оказывается, что погибшая знала слишком много о темных делах своих хозяев. Теперь подругам приходится не только убирать роскошные особняки, но и вести собственное расследование.

"Любовницы"

Здесь на первый план выходит психология отношений. Сериал рассказывает о близких подругах, каждая из которых переживает непростой период. Сценаристы собрали воедино кардинально разные типажи:

женщина, чей брак трещит по швам из-за невозможности иметь детей;

вдова, которая пытается начать жизнь с чистого листа;

успешная карьеристка, избегающая каких-либо обязательств.

Это не просто развлекательное шоу, а история об ошибках, которые мы совершаем в погоне за любовью, и о поддержке, которую могут дать только настоящие друзья.

"Девушки Гилмор"

Если интриги Беверли-Хиллз кажутся слишком агрессивными, стоит перенестись в Старз Холлоу — крошечный городок, где разворачивается история Лорелай и Рори Гилмор. Это классическая история о маме и дочери-подростке.

Лорелай в свое время отказалась от капиталов богатой семьи ради независимости, а ее дочь Рори воплощает мечту о большом будущем и престижном образовании. Здесь нет убийств или глобальных заговоров, но есть то, за что мы так любили "Отчаянных домохозяек" — ощущение сообщества и личные драмы, которые кажутся близкими каждому.

