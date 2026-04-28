Кращі серіали для фанатів "Відчайдушних домогосподарок": затягують відразу

Серіали про життя у тихих передмістях, де зовнішня ідилія часто приховує складні людські історії, давно стали окремим жанром. Якщо історія мешканок Вістерія Лейн вам сподобалась, то варто звернути увагу на проєкти, які мають схожу емоційну атмосферу.

Серіали, схожі на "Відчайдушних домогосподарок"

"Підступні покоївки"

Сюжет розгортається в елітному районі Беверлі-Гіллз. Головні героїні — чотири подруги, які працюють покоївками у місцевих багатіїв. Їхня рутина переривається трагедією: їхню колегу вбивають прямо під час гучної вечірки.

Виявляється, що загибла знала занадто багато про темні справи своїх господарів. Тепер подругам доводиться не лише прибирати розкішні маєтки, а й вести власне розслідування.

"Коханки"

Тут на перший план виходить психологія стосунків. Серіал розповідає про близьких подруг, кожна з яких переживає непростий період. Сценаристи зібрали докупи кардинально різні типажі:

жінка, чий шлюб тріщить по швах через неможливість мати дітей;

вдова, яка намагається почати життя з чистого аркуша;

успішна кар'єристка, що уникає будь-яких зобов'язань.

Це не просто розважальне шоу, а історія про помилки, які ми робимо в гонитві за коханням, та про підтримку, яку можуть дати лише справжні друзі.

"Дівчата Гілмор"

Якщо інтриги Беверлі-Гіллз здаються занадто агресивними, варто перенестися в Старз Холлоу — крихітне містечко, де розгортається історія Лорелай та Рорі Гілмор. Це класична історія про маму та доньку-підлітка.

Лорелай свого часу відмовилася від капіталів заможної родини заради незалежності, а її донька Рорі втілює мрію про велике майбутнє та престижну освіту. Тут немає вбивств чи глобальних змов, проте є те, за що ми так любили "Відчайдушних домогосподарок" — відчуття спільноти та особисті драми, які здаються близькими кожному.

