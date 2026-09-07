Дьявол вместо Винчестеров: сериал на Netflix для поклонников "Сверхъестественного"

Люцифер Морнингстар. Фото: скриншот из видео

Сериал, который Fox в свое время решил закрыть из-за падения рейтингов, получил второй шанс благодаря Netflix. История о дьяволе, поселившемся в Лос-Анджелесе и начавшем помогать полиции, впоследствии стала одним из заметных хитов стриминговой платформы. "Люцифер" легко спутать с обычным детективом, если бы главным консультантом полиции не был сам повелитель ада.

Новини.LIVE расскажет, почему сериал "Люцифер" заслуживает внимания.

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"Люцифер" — увлекательный сериал от Netflix

Люцифер Морнингстар в исполнении Тома Эллиса покидает свое царство, переезжает в Лос-Анджелес и открывает ночной клуб. Казалось бы, на этом его земные приключения могли бы и закончиться. Но встреча с детективом Хлоей Декер меняет все.

Хлоя не впечатлена его деньгами, харизмой или привычкой говорить о себе так, будто он действительно дьявол. Она просто видит в нем эксцентричного мужчину, который оказывается в центре одного из ее расследований. Со временем из них получается неплохой тандем, на котором и держится весь сериал: Люцифер любит провоцировать, шутить и играть на нервах, тогда как Хлоя привыкла полагаться на факты и закон.

В этом сериал чем-то похож на "Касл" — необычный напарник помогает полицейскому раскрывать дела, и между героями постепенно возникает нечто большее, чем просто профессиональные отношения. В то же время у "Люцифера" есть своя особенность: за очередным убийством может стоять не только человек, но и сила, которую сложно объяснить обычной логикой. Основой сериала стали комиксы DC/Vertigo с персонажем, созданным при участии Нила Геймана.

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Первые три сезона выходили на Fox. Популярность постепенно снижалась: если дебютный сезон смотрели около 7,1 миллиона человек, то к третьему показатель опустился примерно до 4,1 миллиона. В 2018 году канал решил не продлевать проект.

На этом история могла бы закончиться, но поклонники "Люцифера" устроили кампанию #SaveLucifer. Она сработала: примерно через месяц Netflix забрал сериал к себе и заказал новые сезоны.

Переход на стриминг пошел проекту на пользу. "Люцифер" получил еще три сезона, а в целом сериал завершился после шести сезонов и 93 эпизодов. Последнюю серию показали в 2021 году.

Интересно, что после перехода на Netflix изменились не только обстоятельства вокруг сериала, но и реакция критиков. На Rotten Tomatoes первый сезон имеет 49%, тогда как четвертый и шестой получили максимальные 100%. Пятый сезон набрал 81%.

В результате Netflix фактически спас сериал, который телеканал уже списал со счетов. Для тех, кому нравился "Касл" благодаря дуэту непохожих героев, "Люцифер" может стать логичной заменой. А фанатам "Сверхъестественного" он предложит иной взгляд на демонов, ангелов и потусторонний мир — без братьев Винчестеров, зато с дьяволом, который вместо возвращения в ад решил разбираться с убийствами в Лос-Анджелесе.

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