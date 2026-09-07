Диявол замість Вінчестерів: серіал на Netflix для фанатів "Надприродного"

Люцифер Морнінгстар. Фото: скриншот з відео

Серіал, який Fox свого часу вирішив закрити через падіння рейтингів, отримав другий шанс завдяки Netflix. Історія про диявола, який оселився в Лос-Анджелесі та почав допомагати поліції, згодом стала одним із помітних хітів стримінгу. "Люцифер" легко сплутати зі звичайним детективом, якби головним консультантом поліції не був сам володар пекла.

Новини.LIVE розповість, чому серіал "Люцифер" вартий уваги.

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"Люцифер" — захопливий серіал від Netfix

Люцифер Морнінгстар у виконанні Тома Елліса залишає своє царство, перебирається до Лос-Анджелеса й відкриває нічний клуб. Здавалося б, на цьому його земні пригоди могли б і закінчитися. Але зустріч із детективкою Хлоєю Декер змінює все.

Хлоя не вражена його грошима, харизмою чи звичкою говорити про себе так, ніби він справді диявол. Вона просто бачить у ньому дивакуватого чоловіка, який опиняється в центрі одного із її розслідувань. Згодом з них виходить непоганий тандем, на якому і тримається весь серіал: Люцифер любить провокувати, жартувати та грати на нервах, тоді як Хлоя звикла покладатися на факти й закон.

Цим серіал чимось схожий з "Каслом" — незвичний партнер допомагає поліцейському розкривати справи, і між героями поступово виникає щось більше за професійні стосунки. Водночас у "Люцифера" є своя особливість: за черговим убивством може стояти не лише людина, а й сила, яку складно пояснити звичайною логікою. Основою серіалу стали комікси DC/Vertigo з персонажем, створеним за участю Ніла Геймана.

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Перші три сезони виходили на Fox. Популярність поступово знижувалася: якщо дебютний сезон дивилися близько 7,1 мільйона людей, то до третього показник опустився приблизно до 4,1 мільйона. У 2018 році канал вирішив не продовжувати проєкт.

На цьому історія могла закінчитися, але шанувальники "Люцифера" влаштували кампанію #SaveLucifer. Вона спрацювала: приблизно через місяць Netflix забрав серіал собі та замовив нові сезони.

Перехід на стримінг пішов проєкту на користь. "Люцифер" отримав ще три сезони, а загалом серіал завершився після шести сезонів і 93 епізодів. Останню серію показали у 2021 році.

Цікаво, що після переходу на Netflix змінилися не лише обставини навколо серіалу, а й реакція критиків. На Rotten Tomatoes перший сезон має 49%, тоді як четвертий і шостий отримали максимальні 100%. П'ятий сезон набрав 81%.

У результаті Netflix фактично врятував серіал, який телемережа вже списала з рахунків. Для тих, кому подобався "Касл" через дует несхожих героїв, "Люцифер" може стати логічною заміною. А фанатам "Надприродного" він запропонує інший погляд на демонів, янголів і потойбічний світ — без братів Вінчестерів, зате з дияволом, який замість повернення до пекла вирішив розбиратися з убивствами в Лос-Анджелесі.

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