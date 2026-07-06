Детективні серіали на Netflix за книгами Гарлана Кобена: добірка кращих

Головний герой серіалу "Я тебе відшукаю". Колаж: Новини.LIVE

Екранізації Гарлана Кобена — історії, які раз за разом змушують сумніватися у власних здогадках. Саме тому його детективи вже багато років залишаються серед найпопулярніших на Netflix.

Якщо любите заплутані сюжети, Новини.LIVE радять звернути увагу на цю добірку.

"Безпека"

Після смерті дружини Том намагається повернутися до звичного життя та самостійно виховує двох доньок. Та одного дня його старша дитина безслідно зникає. Пошуки приводять чоловіка до неприємного відкриття: люди, яким він довіряв багато років, приховують набагато більше, ніж здається на перший погляд. З кожною серією таємниць стає лише більше, а відповідей — дедалі менше.

"Невинний"

Колись Матео випадково став причиною загибелі людини й заплатив за це кількома роками свободи. Після звільнення він нарешті почав будувати нове життя: поруч кохана дружина, попереду народження дитини та спокійне майбутнє. Але одного дня він отримує дивне відео на телефон. Чоловік починає підозрювати, що знає про свою дружину далеко не все. Незабаром старі події знову наздоганяють його, а поліція повертається до справ, які, здавалося б, давно залишилися в минулому.

"Я тебе відшукаю"

Девід Берроуз відбуває покарання за злочин, якого, за його словами, не скоював. Його звинуватили у смерті власного сина, і з цим болем він живе вже багато років. Неочікувано з'являється інформація, яка ставить під сумнів усе, що було відомо раніше. Якщо хлопчик справді живий, значить хтось приховував правду весь цей час. Для Девіда це стає шансом довести свою невинуватість і з'ясувати, що насправді сталося багато років тому.

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"Тримайся ближче"

На перший погляд це звичайне передмістя, де всі знають одне одного. Але за охайними будинками та привітними усмішками приховується чимало темних історій. Життя кількох людей несподівано переплітаються після появи фактів, які давно мали залишитися в минулому. Старі секрети починають виходити назовні, а разом із ними — брехня, зради та події, про які герої воліли б ніколи не згадувати.

Серіали за романами Гарлана Кобена добре підходять для тих вечорів, коли хочеться не просто подивитися черговий детектив, а справді зануритися в історію.

Раніше ми писали про те, який популярний детективний серіал від Netflix завершиться на третьому сезоні. Він знятий за книгами Голлі Джексон.

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