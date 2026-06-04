"В густому лісі" на Netflix: детектив, який здивує навіть досвідчених фанатів жанру

Кадр з фільму "В густому лісі". Скриншот

Детективний серіал на Netflix "В густому лісі" 2020 року тримає в напрузі до останніх хвилин. У матеріалі розповідаємо про сюжет, головних героїв та причини, через які глядачі радять подивитися цю захопливу історію.

Новини.LIVE розповість, про що ця історія, без зайвих спойлерів.

Все починається з того, що четверо підлітків виходять із літнього табору, направляються прямо в хащі й зникають. З цього моменту починаються їх пошуки. Серед місцевих жителів паніка. Але все стає значно гірше, коли поліція знаходить дві свіжі могили. Злочинець явно поспішав, тому залишив сліди, а от хто він такий — загадка, яка затягнулася на довгі два десятиліття.

Здавалося б, усі забули про цю страшну трагедію, але ні. Головний герой, прокурор Павло Копинський, все цей час жив із однією думкою, що його сестра, яка була серед зниклих, може бути живою. Він не впав у відчай, навіть коли офіційне слідство давно поставило на справі хрест.

І тут поліцейські раптово знаходять тіло третього підлітка, але могили сестри Павла там не виявляється. Для нього це стає не просто роботою, а останнім шансом дізнатися правду. Копинський починає власне розслідування. Він вміє чіплятися за дрібниці, яких не бачать інші, але в цей момент він навіть не підозрює, в яку небезпечну гру вплутується і до яких наслідків це його приведе.

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Серед основних переваг те, що тут усього шість серій. Тобто цю історію цілком реально подивитися за вечір або два. Тут немає розтягнутих діалогів, які хочеться перемотати. Сюжет закручений так, що постійно намагаєшся вгадати, хто ж головний лиходій, але автори до останнього не дають відповідь на це питання.

Перед вами не черговий детектив, де просто шукають вбивцю. Це історія про старі рани, які не загоїлися, і про те, на що готова людина, щоб знайти відповідь, яка не давала спати цілих 20 років. Словом, якщо любите похмуру атмосферу, польське кіно і сюжети, де правда випливає там, де її найменше чекаєш — цей серіал точно не розчарує.

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