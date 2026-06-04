"В густом лесу" на Netflix: детектив, который удивит даже искушенных фанатов жанра

Кадр из фильма "В густом лесу". Скриншот

Детективный сериал на Netflix "В густом лесу" 2020 года держит в напряжении до последних минут. В материале рассказываем о сюжете, главных героях и причинах, по которым зрители советуют посмотреть эту увлекательную историю.

Новини.LIVE расскажет, о чем эта история, без лишних спойлеров.

Все начинается с того, что четверо подростков выходят из летнего лагеря, направляются прямо в чащу и исчезают. С этого момента начинаются их поиски. Среди местных жителей паника. Но все становится значительно хуже, когда полиция находит две свежие могилы. Преступник явно спешил, поэтому оставил следы, а вот кто он такой — загадка, которая затянулась на долгие два десятилетия.

Казалось бы, все забыли об этой страшной трагедии, но нет. Главный герой, прокурор Павел Копинский, все это время жил с одной мыслью, что его сестра, которая была среди пропавших, может быть живой. Он не отчаялся, даже когда официальное следствие давно поставило на деле крест.

И тут полицейские вдруг находят тело третьего подростка, но могилы сестры Павла там не оказывается. Для него это становится не просто работой, а последним шансом узнать правду. Копинский начинает собственное расследование. Он умеет цепляться за мелочи, которых не видят другие, но в этот момент он даже не подозревает, в какую опасную игру ввязывается и к каким последствиям это его приведет.

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Почему стоит посмотреть детектив "В густом лесу"

Среди основных преимуществ то, что здесь всего шесть серий. То есть эту историю вполне реально посмотреть за вечер или два. Здесь нет растянутых диалогов, которые хочется перемотать. Сюжет закручен так, что постоянно пытаешься угадать, кто же главный злодей, но авторы до последнего не дают ответа на этот вопрос.

Перед вами не просто очередной детектив, где ищут убийцу. Это история о старых незаживающих ранах и о том, на что готов человек, чтобы найти ответ, который не давал спать целых 20 лет. Словом, если любите мрачную атмосферу, польское кино и сюжеты, где правда выплывает там, где ее меньше всего ждешь — этот сериал точно не разочарует.

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