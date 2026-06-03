"ЦРУ": новый детектив со звездой "Люцифера" в главной роли

Герои сериала "ЦРУ". Кадр из видео

Сериал "ЦРУ" 2026 года стал новым проектом актера Тома Эллиса, известного по роли Люцифера Морнингстара. Шоу рассказывает о сотрудничестве агента ЦРУ и агента ФБР, которые расследуют угрозы на территории США. Проект является частью телевселенной ФБР и уже привлек внимание поклонников криминальных драм.

Новини.LIVE расскажет, чем именно.

Почему стоит посмотреть новый детектив "ЦРУ"

Том Эллис играет Харта Хокстона — сотрудника ЦРУ, для которого инструкции существуют где-то в параллельной вселенной. Он привык работать, игнорируя любую бюрократию. Честно говоря, именно таких героев часто и любят зрители, ведь они немного опасны, дерзкие, но невероятно эффективны в работе.

Но руководство, конечно, решило "поставить на место" бунтаря. В напарники ему дали Билла Гудмана, которого играет Ник Гелфусс. Он полная противоположность Харта: человек, для которого каждая запятая в протоколе имеет значение. Конфликт характеров между героями становится одной из главных сюжетных линий сериала.

Пока ребята выясняют, чьи методы лучше, в Нью-Йорке начинает происходить что-то действительно страшное. Какой-то таинственный вор играет с ними, как с марионетками, и даже использует их внутренние распри как оружие. Кроме Эллиса и Гелфусса, в актерский состав также вошли Натали Линез, Некар Задеган, Джейк Мэттьюз, Мелинда Майкл и Кира Загорски.

Читайте также:

Первый сезон насчитывает 12 серий, которые уже доступны для просмотра. По нашему мнению, это именно тот случай, когда стоит посмотреть хотя бы первую серию и вы сразу поймете, ваша ли это история.

Ранее мы писали о том, какой детективный сериал от НВО не стоит пропускать поклонникам антологий. В общем сериал насчитывает 4 сезона.

Также мы сообщали, какие детективные истории на платформе Apple TV+ достойны внимания. Именно они являются создателями сериала "Переполненная комната" с Томом Холландом.