"ЦРУ": новий детектив із зіркою "Люцифера" у головній ролі

Герої серіалу "ЦРУ". Кадр з відео

Серіал "ЦРУ" 2026 року став новим проєктом актора Тома Елліса, відомого за роллю Люцифера Морнінгстара. Шоу розповідає про співпрацю агента ЦРУ та агента ФБР, які розслідують загрози на території США. Проєкт є частиною телевсесвіту ФБР та вже привернув увагу шанувальників кримінальних драм.

Новини.LIVE розповість, чим саме.

Чому варто подивитися новий детектив "ЦРУ"

Том Елліс грає Харта Хокстона — працівника ЦРУ, для якого інструкції існують десь у паралельному всесвіті. Він звик працювати, ігноруючи будь-яку бюрократію. Чесно кажучи, саме таких героїв часто і люблять глядачі, адже вони трохи небезпечні, дещо зухвалі, але неймовірно ефективні в роботі.

Але керівництво, звісно, вирішило "поставити на місце" бунтаря. У напарники йому дали Білла Гудмана, якого грає Нік Ґелфусс. Він повна протилежність Харта: людина, для якої кожна кома у протоколі має значення. Конфлікт характерів між героями стає однією з головних сюжетних ліній серіалу.

Поки хлопці з’ясовують, чиї методи кращі, у Нью-Йорку починає відбуватися щось справді страшне. Якийсь таємничий злодій грається з ними, як із маріонетками, і навіть використовує їхні внутрішні чвари як зброю. Окрім Елліса та Ґелфусса, до акторського складу також увійшли Наталі Лінез, Некар Задеган, Джейк Меттьюз, Мелінда Майкл та Кіра Загорські.

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