Найпопулярніші детективні серіали 21 століття: що стало культовим

Сучасний детективний жанр — це складні психологічні ігри, похмура атмосфера та сюжетні повороти, які неможливо прорахувати наперед. За останні чверть століття з'явилося кілька справжніх кіношедеврів, які отримали визнання критиків.

"Вбивство на пляжі"

Рейтинг — IMDb: 8.3

Дія розгортається в невеликому прибережному містечку Бродчорч, де життя завжди текло спокійно та розмірено. Усе руйнується, коли на місцевому пляжі знаходять тіло 11-річного хлопчика. За розслідування беруться двоє абсолютно різних детективів: місцева поліціянтка Еллі, яка близько знає родину загиблого, та приїжджий інспектор Алек — похмурий цинік із власними таємницями.

У процесі пошуку вбивці назовні вилазить брудна білизна мало не кожного мешканця містечка, перетворюючи розслідування на глибоку людську драму.

"Забраковані"

Рейтинг — IMDb: 8.3

Цей серіал показує зворотний бік шпигунського життя, далекий від красивих міфів про Джеймса Бонда. Все розгортається в "Слау-Гаус", покинутому відділенні британської контррозвідки МІ-5, куди відправляють агентів-невдах, які серйозно схибили на службі.

Головний герой Рівер Картрайт провалив важливе тренування і тепер змушений перебирати паперовий непотріб під керівництвом Джексона Лемба — грубого, саркастичного та вічно нетверезого боса. Проте саме ці "списані" співробітники несподівано отримують шанс розкрити реальну змову та врятувати свою репутацію.

"Фарґо"

Рейтинг — IMDb: 8.8

Кримінальна антологія, натхненна стилем та всесвітом братів Коен. Кожен сезон розповідає абсолютно нову історію в іншому часовому проміжку, але фірмова атмосфера залишається незмінною: дикі збіги обставин, провінційне оточення, абсурдні людські рішення та тонкий чорний гумор.

Усе зазвичай починається з дрібного злочину або випадкової зустрічі, яка запускає ланцюжок жорстоких подій. Тут немає класичних супергероїв — звичайні люди через власну дурість чи жадібність потрапляють у такі халепи, з яких неможливо вибратися неушкодженими.

"Убивства в одній будівлі"

Рейтинг — IMDb: 8.1

Іронічний та затишний детектив з розкішним акторським складом. Історія крутиться навколо трьох абсолютно несхожих між собою сусідів у престижному будинку в Нью-Йорку, які мають спільне хобі — вони обожнюють кримінальні подкасти.

Коли в їхньому хмарочосі трапляється підозріла смерть, яку поліція одразу називає суїцидом, ця трійця вирішує почати власне розслідування та записувати про це власне аудіошоу. Вони починають розкопувати таємниці сусідів і постійно потрапляють у комічні та небезпечні ситуації, адже вбивця живе десь поруч.

