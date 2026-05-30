Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Лучшие детективные сериалы, ставшие громкими событиями в мире кино

Лучшие детективные сериалы, ставшие громкими событиями в мире кино

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 12:05
Самые популярные детективные сериалы 21 века: что стало культовым
Герои сериала "Убийство в одном здании". Кадр из видео

Современный детективный жанр — это сложные психологические игры, мрачная атмосфера и сюжетные повороты, которые невозможно просчитать наперед. За последние четверть века появилось несколько настоящих киношедевров, которые получили признание критиков.

Новини.LIVE расскажет о четырех выдающихся сериалах, которые стоит добавить в свой список на вечер.

"Убийство на пляже"

Рейтинг — IMDb: 8.3

Действие разворачивается в небольшом прибрежном городке Бродчорч, где жизнь всегда текла спокойно и размеренно. Все рушится, когда на местном пляже находят тело 11-летнего мальчика. За расследование берутся двое совершенно разных детективов: местная полицейская Элли, которая близко знает семью погибшего, и приезжий инспектор Алек — мрачный циник с собственными тайнами.

В процессе поиска убийцы наружу вылезает грязное белье чуть ли не каждого жителя городка, превращая расследование в глубокую человеческую драму.

Читайте также:

"Забракованные"

Рейтинг — IMDb: 8.3

Этот сериал показывает обратную сторону шпионской жизни, далекую от красивых мифов о Джеймсе Бонде. Все разворачивается в "Слау-Хаус", заброшенном отделении британской контрразведки МИ-5, куда отправляют агентов-неудачников, которые серьезно оплошали на службе.

Главный герой Ривер Картрайт провалил важную тренировку и теперь вынужден перебирать бумажный хлам под руководством Джексона Лемба — грубого, саркастичного и вечно нетрезвого босса. Однако именно эти "списанные" сотрудники неожиданно получают шанс раскрыть реальный заговор и спасти свою репутацию.

"Фарго"

Рейтинг — IMDb: 8.8

Криминальная антология, вдохновленная стилем и вселенной братьев Коэн. Каждый сезон рассказывает совершенно новую историю в другом временном промежутке, но фирменная атмосфера остается неизменной: дикие стечения обстоятельств, провинциальное окружение, абсурдные человеческие решения и тонкий черный юмор.

Все обычно начинается с мелкого преступления или случайной встречи, которая запускает цепочку жестоких событий. Здесь нет классических супергероев — обычные люди из-за собственной глупости или жадности попадают в такие неприятности, из которых невозможно выбраться невредимыми.

"Убийства в одном здании"

Рейтинг — IMDb: 8.1

Ироничный и уютный детектив с роскошным актерским составом. История крутится вокруг трех совершенно непохожих между собой соседей в престижном доме в Нью-Йорке, которые имеют общее хобби — они обожают криминальные подкасты.

Когда в их небоскребе случается подозрительная смерть, которую полиция сразу называет суицидом, эта троица решает начать собственное расследование и записывать об этом собственное аудиошоу. Они начинают раскапывать тайны соседей и постоянно попадают в комические и опасные ситуации, ведь убийца живет где-то рядом.

Ранее мы писали о том, какие детективные сериалы от Apple TV+ стали наиболее успешными. Их высокий рейтинг тому подтверждение.

Также мы сообщали о хорошем детективном сериале от Netflix. Речь об истории, в которой переплетается драма с интригующим расследованием.

детективные сериалы культовые сериалы лучшие сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации