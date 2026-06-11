Один із найпопулярніших детективних серіалів Netflix завершиться після третього сезону

Фрагмент з серіалу "Посібник з убивства для хороших дівчат". Кадр з відео

Британський детективний хіт "Посібник з убивства для хороших дівчат" отримає продовження. Стрімінговий сервіс Netflix офіційно продовжив серіал на третій сезон, який поставить крапку в історії юної слідчої Піп Фіц-Амобі.

Новини.LIVE з посиланням на Netflix Tudum розповість більше про те, чого очікувати від фіналу цієї історії.

Продовження серіалу "Посібник з убивства для хороших дівчат"

В основу нових серій ляже фінальна частина книжкової трилогії Голлі Джексон — роман "Як хороша дівчинка, то й мертва" (в українському перекладі видавництва "Ранок" перша книга вийшла під назвою "Посібник з убивства для хорошої дівчинки"). Авторка першоджерела, яка знову працює над сценарієм та продюсуванням, обіцяє глядачам максимально напружений фінал. За її словами, свіжий сезон буде значно похмурішим за попередні, але збереже фірмовий чорний гумор.

Головна героїня у виконанні Емми Маєрс цього разу опиниться під ударом через свої минулі розслідування. Подробиці сюжету тримають у секреті, але відомо, що нова загадка загрожуватиме безпосередньо життю дівчини. Сама акторка зізналася, що вважає третю книжку своєю найулюбленішою, тому з нетерпінням чекає на реакцію глядачів.

До своїх ролей також повернеться ключовий акторський склад, серед яких Зейн Ікбал та Генрі Ештон. На відміну від попередніх частин, фінал буде коротшим — заплановано всього чотири епізоди. Але прем'єру все одно доведеться почекати: реліз намітили на 2027 рік.

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