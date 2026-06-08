Детективи з високим рейтингом: 2 серіали, які отримали від глядачів 9 із 10

Фрагмент з серіалу "Справжній детектив". Кадр з відео

Якщо ви вже переглянули фільм "Сім" та інші культові детективи, і хочеться чогось по-справжньому захопливого з високим рейтингом IMDb: є дві історії, які варті уваги. "Справжній детектив" та "Шерлок" — це не просто серіали, це вже сучасна класика.

Новини.LIVE розповість детальніше про ці серіали.

"Справжній детектив"

Він має середню оцінку 8.9 на IMDb, а перший сезон багато глядачів і критиків вважають одним із найкращих в історії жанру. Його рейтинг перевищує 9 балів. Це серіал-антологія, а це означає, що кожен сезон має свій сюжет, власну історію та нових героїв. Спільним залишається лише стиль — це завжди похмурі та дуже реалістичні розслідування.

Перший сезон. Двоє детективів розслідують серію ритуальних вбивств у Луїзіані. Сюжет показує глядачеві стрибки в часі: ми бачимо початок справи у 1995 році та допити героїв вже у 2012-му. Це історія про те, як одна справа може зламати життя слідчим на десятиліття.

Другий сезон. Дія відбувається в Каліфорнії. Вбивають впливового чиновника, що ставить під загрозу великий бізнес-проєкт. За розслідування беруться троє поліцейських, у кожного з яких у цей час є проблеми у особистому житті. Паралельно свою гру веде місцевий кримінальний авторитет, який теж хоче знайти вбивцю, щоб повернути власні гроші.

Третій сезон. Схожий за структурою на перший: розслідування жорстоких злочинів, які розтягнулися на багато років. Детективам доводиться збирати пазл з минулого, щоб вийти на слід злочинця в теперішньому.

"Шерлок"

Тут вже зовсім інший ритм, але завдяки йому серіал і має стабільний рейтинг 9.0. Уявіть, що Конан Дойл написав би свої розповіді сьогодні. Лондон, сучасні технології, але головні герої ті самі. Ватсон — колишній військовий хірург, якому просто потрібно десь жити, і він випадково стає сусідом дивакуватого Шерлока Холмса. Шерлок зчитує людей як відкриту книгу, і для Ватсона це спершу здається магією, а потім стає частиною повсякденності.

Їхня робота з поліцією — це постійний баланс між геніальністю і божевіллям. Але найцікавіше починається, коли в гру входить Моріарті. Це не просто черговий бандит, це дзеркальне відображення самого Холмса. Обидва геніальні, обидва по-своєму самотні. І коли вони сходяться в протистоянні, Холмс раптом розуміє, що він у цій грі не стільки мисливець, скільки фігура, якою намагаються керувати. Це інтелектуальна дуель, від якої важко відірватися до фінальних титрів.

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