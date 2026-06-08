Детективи з високим рейтингом: 2 серіали, які отримали від глядачів 9 із 10

Які детективи високо оцінили глядачі: рейтинг 9 із 10
Якщо ви вже переглянули фільм "Сім" та інші культові детективи, і хочеться чогось по-справжньому захопливого з високим рейтингом IMDb: є дві історії, які варті уваги. "Справжній детектив" та "Шерлок" — це не просто серіали, це вже сучасна класика.
Новини.LIVE розповість детальніше про ці серіали.
"Справжній детектив"
Він має середню оцінку 8.9 на IMDb, а перший сезон багато глядачів і критиків вважають одним із найкращих в історії жанру. Його рейтинг перевищує 9 балів. Це серіал-антологія, а це означає, що кожен сезон має свій сюжет, власну історію та нових героїв. Спільним залишається лише стиль — це завжди похмурі та дуже реалістичні розслідування.
- Перший сезон. Двоє детективів розслідують серію ритуальних вбивств у Луїзіані. Сюжет показує глядачеві стрибки в часі: ми бачимо початок справи у 1995 році та допити героїв вже у 2012-му. Це історія про те, як одна справа може зламати життя слідчим на десятиліття.
- Другий сезон. Дія відбувається в Каліфорнії. Вбивають впливового чиновника, що ставить під загрозу великий бізнес-проєкт. За розслідування беруться троє поліцейських, у кожного з яких у цей час є проблеми у особистому житті. Паралельно свою гру веде місцевий кримінальний авторитет, який теж хоче знайти вбивцю, щоб повернути власні гроші.
- Третій сезон. Схожий за структурою на перший: розслідування жорстоких злочинів, які розтягнулися на багато років. Детективам доводиться збирати пазл з минулого, щоб вийти на слід злочинця в теперішньому.
"Шерлок"
Тут вже зовсім інший ритм, але завдяки йому серіал і має стабільний рейтинг 9.0. Уявіть, що Конан Дойл написав би свої розповіді сьогодні. Лондон, сучасні технології, але головні герої ті самі. Ватсон — колишній військовий хірург, якому просто потрібно десь жити, і він випадково стає сусідом дивакуватого Шерлока Холмса. Шерлок зчитує людей як відкриту книгу, і для Ватсона це спершу здається магією, а потім стає частиною повсякденності.
Їхня робота з поліцією — це постійний баланс між геніальністю і божевіллям. Але найцікавіше починається, коли в гру входить Моріарті. Це не просто черговий бандит, це дзеркальне відображення самого Холмса. Обидва геніальні, обидва по-своєму самотні. І коли вони сходяться в протистоянні, Холмс раптом розуміє, що він у цій грі не стільки мисливець, скільки фігура, якою намагаються керувати. Це інтелектуальна дуель, від якої важко відірватися до фінальних титрів.
Раніше ми писали про те, що на Netflix варто подивитися серіал "В густому лісі". Це захопливий мінісеріал на 6 серій.
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