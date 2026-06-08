Детективы с высоким рейтингом: 2 сериала, которые получили от зрителей 9 из 10

Фрагмент из сериала "Настоящий детектив". Кадр из видео

Если вы уже посмотрели фильм "Семь" и другие культовые детективы, и хочется чего-то по-настоящему увлекательного с высоким рейтингом IMDb: есть две истории, которые достойны внимания. "Настоящий детектив" и "Шерлок" — это не просто сериалы, это уже современная классика.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этих сериалах.

"Настоящий детектив"

Он имеет среднюю оценку 8.9 на IMDb, а первый сезон многие зрители и критики считают одним из лучших в истории жанра. Его рейтинг превышает 9 баллов. Это сериал-антология, а это значит, что каждый сезон имеет свой сюжет, собственную историю и новых героев. Общим остается только стиль — это всегда мрачные и очень реалистичные расследования.

Первый сезон. Двое детективов расследуют серию ритуальных убийств в Луизиане. Сюжет показывает зрителю прыжки во времени: мы видим начало дела в 1995 году и допросы героев уже в 2012-м. Это история о том, как одно дело может сломать жизнь следователям на десятилетия.

Второй сезон. Действие происходит в Калифорнии. Убивают влиятельного чиновника, что ставит под угрозу крупный бизнес-проект. За расследование берутся трое полицейских, у каждого из которых в это время есть проблемы в личной жизни. Параллельно свою игру ведет местный криминальный авторитет, который тоже хочет найти убийцу, чтобы вернуть собственные деньги.

Третий сезон. Похож по структуре на первый: расследование жестоких преступлений, которые растянулись на многие годы. Детективам приходится собирать пазл из прошлого, чтобы выйти на след преступника в настоящем.

"Шерлок"

Здесь уже совсем другой ритм, но благодаря ему сериал и имеет стабильный рейтинг 9.0. Представьте, что Конан Дойл написал бы свои рассказы сегодня. Лондон, современные технологии, но главные герои те же. Ватсон — бывший военный хирург, которому просто нужно где-то жить, и он случайно становится соседом чудаковатого Шерлока Холмса. Шерлок считывает людей как открытую книгу, и для Ватсона это сперва кажется магией, а потом становится частью повседневности.

Их работа с полицией — это постоянный баланс между гениальностью и безумием. Но самое интересное начинается, когда в игру входит Мориарти. Это не просто очередной бандит, это зеркальное отражение самого Холмса. Оба гениальны, оба по-своему одиноки. И когда они сходятся в противостоянии, Холмс вдруг понимает, что он в этой игре не столько охотник, сколько фигура, которой пытаются управлять. Это интеллектуальная дуэль, от которой трудно оторваться до финальных титров.

Читайте также:

Ранее мы писали о том, что на Netflix стоит посмотреть сериал "В густом лесу". Это увлекательный мини-сериал на 6 серий.

Также Новини.LIVE сообщали, какие еще детективные мини-сериалы стоит посмотреть. Они не растянуты на много сезонов и хорошо держат интригу до последнего.